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La estrella inglesa Jude Bellingham ha reforzado su lugar en los registros del Real Madrid tras convertirse en una de las armas más destacadas del equipo en las grandes citas europeas.

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El centrocampista internacional acaparó los focos en la contundente victoria del Real Madrid por 5-1 ante el PSV Eindhoven neerlandés, el martes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, después de que el equipo remontara la desventaja de la primera parte hasta firmar un triunfo holgado en el Santiago Bernabéu.

Bellingham fue una de las grandes claves de la remontada madridista. El entrenador José Mourinho le dio entrada al inicio de la segunda parte tras dejarlo en el banquillo de inicio, y el jugador aportó lo que se esperaba de él con un golazo que amplió la ventaja de los locales.

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Con este tanto, Bellingham elevó su cuenta a 11 goles en la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid y se convirtió en el futbolista inglés con más goles en la competición con el club, superando la suma de todos los jugadores ingleses que vistieron la camiseta blanca antes que él, según Defensa Central.

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Bellingham supera por sí solo lo logrado por nombres ilustres de la historia del club: David Beckham marcó dos goles, Steve McManaman sumó cinco, Michael Owen añadió uno y Jonathan Woodgate, otro, lo que deja su total en la competición continental en nueve tantos.

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Bellingham atraviesa un momento excepcional: desde el inicio de la temporada acumula siete goles y cinco asistencias. Además, ya había marcado siete goles con la selección de Inglaterra en el Mundial, un récord que ningún jugador inglés había alcanzado en la historia de sus participaciones mundialistas.

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Mourinho no ocultó su admiración por el rendimiento del centrocampista inglés, al que definió tras el duelo ante el PSV como «el mejor centrocampista del mundo», en alusión al peso que ha adquirido en el equipo, sobre todo por su capacidad para moverse con libertad como mediapunta, además de sus condiciones para jugar en el centro del campo.

El propio Bellingham resumió los motivos de su mejoría en los últimos meses cuando le preguntaron por el papel de Mourinho en su evolución. Su respuesta fue sencilla: «Mourinho, y punto», un mensaje que refleja su confianza en su entrenador y la influencia de trabajar con él.

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Al mismo tiempo, el Real Madrid ha empezado a moverse para asegurar el futuro de su estrella inglesa, cuya renovación se ha convertido en una prioridad en el club, con un contrato vigente hasta 2029. Tanto en la directiva como en Mourinho existe la convicción de que se trata de un jugador excepcional capaz de construir una nueva era histórica, pese al interés de clubes de la Premier League y a que ya rechazó ofertas anteriores para volver a su país.

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