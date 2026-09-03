Arsenal y Al-Hilal han cerrado el traspaso de Gabriel Martinelli. El brasileño se marcha a Arabia Saudí por 70 millones de euros y pulveriza así el récord de venta de Arsenal.

Martinelli (25) fue captado en 2019 como joven promesa procedente del Ituano brasileño y acabaría disputando 278 partidos con Arsenal. El extremo izquierdo firmó 62 goles y 36 asistencias.

En la pasada temporada, en la que Arsenal ganó la Premier League, quedó claro que Martinelli no tenía ni mucho menos asegurado su sitio. El atacante fue titular en solo once partidos de liga y, tras la llegada de Christos Tzolis este verano, su perspectiva de minutos empeoró aún más.

Arsenal estaba dispuesto a dejarle salir, pero solo por una cifra récord. Con una cantidad de 70 millones de euros más un porcentaje de futura venta, The Gunners acabaron llegando a un acuerdo con Al-Hilal, donde Martinelli ha firmado hasta mediados de 2030.

El récord de venta de Arsenal ha quedado hecho añicos. Esa marca pertenecía hasta el jueves a Alex Oxlade-Chamberlain, que en 2017 puso rumbo a Liverpool por 38 millones de euros.

Al-Hilal ya había incorporado dos cañones ofensivos con Ollie Watkins (58 millones, Aston Villa) y Crysencio Summerville (64 millones, West Ham United). Summerville, al igual que Martinelli, es extremo izquierdo, pero, como demostró en el Mundial, también puede desempeñarse por la derecha.

Al-Hilal había ingresado hasta ahora algo menos de 21 millones de euros por traspasos salientes. Ajax, con la llegada de Marcos Leonardo, es responsable de 20 de esos 21 millones. El resto lo generó Mohammed Al-Qahtani, que se marchó a Al-Qadsiah por 935.000 euros.