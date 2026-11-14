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Tras la derrota por 2-3 ante Japón en un amistoso, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, está bajo presión. El campeón del mundo Romario pidió en Instagram el despido inmediato del italiano.

La dura crítica del exdelantero de talla mundial se desató tras un amistoso en Singapur que terminó para la Selecao con una derrota en los instantes finales y actos de indisciplina.

Ante Japón, la selección más laureada de los Mundiales ya perdía por dos goles antes de cumplirse los 20 minutos. Aunque el equipo logró empatar gracias a un doblete de Vinicius Junior, Tatsuhiro Sakamoto marcó en el tiempo añadido el gol de la victoria japonesa.

La jugada que desembocó en ese gol provocó fuertes protestas en el banquillo brasileño, que reclamaba una falta previa. El árbitro dio por válido el tanto y la situación se descontroló: tanto el seleccionador Ancelotti como el atacante Raphinha, que ya había sido sustituido, vieron la tarjeta roja por su comportamiento.

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Romario, de 60 años, expresó su enfado en Instagram. El campeón del mundo en 1994 escribió: «Ancelotti, ¡ya basta! ¡Haz las maletas y vete! ¡No aguantamos más!»

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Romario continuó: «Nadie cuestiona tu trayectoria de éxitos. Eres uno de los mejores entrenadores que ha visto el fútbol mundial, pero eso fue en los clubes. En la selección brasileña todavía no has demostrado de lo que eres capaz».

Además del entrenador, Romario exigió responsabilidades a la cúpula de la federación. Se dirigió a su presidente, Samir Xaud, y escribió: «Ha llegado el momento de demostrar que tienes el valor de tomar una decisión. ¡Manda a Ancelotti al diablo!»

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La Selecao no debe «seguir esperando», advirtió Romario, que añadió: «Con la camiseta de la selección no se juega. Ya hemos hecho el ridículo muchas veces y no podemos arriesgarnos a que se eche a perder otro Mundial».

Ancelotti es seleccionador de Brasil desde finales de mayo de 2025. Hasta ahora suma doce victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 21 partidos. En el Mundial de 2026, Brasil cayó ante Noruega en octavos de final.