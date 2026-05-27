Recién recuperado y convocado para el Mundial: Koeman aclara la situación física de Justin Kluivert

Justin Kluivert se ha ganado un puesto en la convocatoria de Ronald Koeman para el Mundial. El centrocampista del Bournemouth ya superó la lesión de rodilla que le había marginado y está listo para volver, según el seleccionador.

«Lo convocamos porque, como sabíamos, se ha recuperado bien de la operación. Claro que ha jugado poco, solo dos veces como suplente», afirma Koeman.

El centrocampista de 27 años estaba inactivo desde enero por una lesión de rodilla. A principios de este mes estuvo en el banquillo contra el Fulham y luego jugó unos 30 minutos como suplente ante el Manchester City y el Nottingham Forest.

Para valorar su estado físico de primera mano, Koeman le pidió que entrenara unos días extra en Zeist, y el seleccionador no se decepcionó.

«Lo dejamos entrenar dos días a propósito para verlo en persona y me impresionó su frescura», afirmó Koeman.

El seleccionador admite que aún no está al 100 %, pero confía en que los amistosos ante Argelia y Uzbekistán le aporten los minutos y ritmo necesarios.

«Aún tenemos partidos amistosos y dos semanas hasta el debut. Al hacer la lista final, debemos decidir quién tiene más opciones; es más sencillo con 26 que con 23», concluye.

El centrocampista del Feyenoord, Luciano Valente, se quedó fuera por poco. Koeman explicó que el creador de juego no parece estar en plena forma tras una temporada exigente: «En noviembre estaba más fresco que en marzo. Son decisiones».