Compartir Sigue a GOAL en Google

La vieja batalla de los apodos vuelve a encenderse entre quienes consideran que el Al Ahli saudí es el verdadero «Real», quienes insisten en que una decisión oficial zanjó el debate hace años y quienes vinculan el nombre de Al Hilal a una voluntad real.

Anuncios

En un intenso episodio del programa «Rotana Sport con Walid», el analista deportivo Abdulaziz Al-Zalal chocó con el periodista Faisal Zaid en un largo debate sobre quién tiene derecho a utilizar el apodo de «el Real» y sobre los criterios en los que se apoya cada parte para demostrar que es la más legitimada para llevar ese calificativo.

Al-Zalal comenzó su intervención con evidente seguridad y aseguró que Al Hilal merece el apodo de «el Real», ya que su nombre se cambió por orden real, en alusión a la etapa histórica en la que el club pasó de llamarse «Olympic» a «Al Hilal».

Al-Zalal recurrió al ejemplo español y explicó que clubes como el Real Madrid, el Real Betis o la Real Sociedad llevan el calificativo de reales, porque la palabra «Real» significa precisamente eso en español. A su juicio, nada impide atribuir el apodo a Al Hilal y al Al Ahli a la vez, puesto que, en su opinión, ambos tienen un vínculo con esa denominación.

Sin embargo, Faisal Zaid tenía una opinión completamente distinta y respondió con calma y firmeza. Sostuvo que el cambio de nombre de Al Hilal, que dejó de llamarse Olympic, no se debió a una orden real en el sentido que algunos difunden, sino a que el nombre anterior no estaba en árabe. Por ello se propusieron tres nombres alternativos y la elección recayó en Al Hilal.

Anuncios Anuncios

Zaid afirmó que el apodo de «el Real» se ha asociado durante muchos años al Al Ahli en la prensa y en los programas de televisión, y no a Al Hilal. Señaló que es esa vinculación mediática y popular la que ha asentado el apodo en la mente de la gente, y no una decisión oficial ni un documento histórico.

Related Topics

El debate no se quedó ahí, sino que se amplió hasta abarcar la célebre decisión adoptada por la Federación Saudí de Fútbol en 2017, bajo la presidencia del entonces dirigente Adel Ezzat, que prohibió el uso del apodo de «el Real» en cualquiera de sus formas.

El comunicado oficial de aquel momento indicaba que la prohibición incluía el uso de pancartas en los estadios, en las webs de los clubes y sus aplicaciones, así como la venta de productos con ese apodo, e instaba a las directivas de los clubes a acatar la decisión y aplicarla de inmediato.

Anuncios

No obstante, pese a su claridad, aquella decisión no puso fin a la polémica, sino que abrió una nueva vía a la interpretación. Algunos consideran que solo iba dirigida a los clubes y que no afecta a los medios independientes ni a los aficionados en sus conversaciones cotidianas, mientras que otros creen que su objetivo era acabar definitivamente con la guerra de apodos que se reaviva cada temporada.

Algunos observadores opinan que el verdadero problema no reside en el apodo en sí, sino en su uso como herramienta de presión mediática y popular. Cada parte intenta afianzar su versión y repetirla hasta que se convierte en una verdad en la mente del público, aunque no esté respaldada por ningún documento oficial, algo que ya ha ocurrido en otras cuestiones como las de «el Clásico», «el Decano» y «el Global».

Anuncios

Al final, la pregunta sigue en el aire: ¿quién es el verdadero «Real» de Arabia Saudí? ¿Al Hilal, con su denominación real? ¿O el Al Ahli, con su largo vínculo mediático y popular?