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Un informe periodístico señaló este miércoles que el Barcelona renovó su interés en un joven jugador neerlandés, con el objetivo de incorporarlo en el próximo mercado de invierno.

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Ruud Nijstad, central del Twente neerlandés, de 18 años, estuvo vinculado al FC Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero el jugador finalmente continuó en su club.

Según el portal "tribuna", el Barcelona ha intensificado sus esfuerzos para definir su plan de cara al mercado de fichajes de invierno el próximo mes de enero, en el que el fichaje de un defensa joven figura entre sus prioridades.

El director deportivo, Deco, quiere reforzar esa posición junto a Pau Cubarsí, Gerard Martín y Andreas Christensen, mientras que Eric García y Jules Koundé son utilizados con frecuencia en la posición de lateral derecho por Hansi Flick.

Ruud Nijstad ha vuelto al círculo de interés del Barcelona, ya que el jugador neerlandés de 18 años estuvo entre los objetivos del club el pasado verano, y deslumbró a todos por sus cualidades físicas, su buen posicionamiento y su capacidad para construir las jugadas desde atrás.

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No obstante, el diario "Sport" informó de que el Twente valora al jugador en torno a 20 millones de euros.

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El contrato de Nijstad finaliza en junio de 2029, y las limitaciones económicas a las que se enfrenta el Barcelona dificultan la tarea del conjunto azulgrana en este asunto.

El club catalán también sigue a otras alternativas, entre ellas Jorrel Hato, Castello Lukeba y Arthur Dias, mientras que el fichaje de Alessandro Bastoni y Josko Gvardiol se considera poco realista en estos momentos.

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Ruud Nijstad rechaza la oferta del Barcelona

Maurice, el padre de Ruud Nijstad, habló públicamente sobre las decisiones que marcaron el futuro del jugador, en una entrevista publicada por el diario neerlandés NRC, en la que comentó la continuidad de su hijo en el Twente, pese al interés de varios de los grandes clubes europeos.

"Fue una decisión completamente suya", afirmó, y el padre del central recordó las palabras que le dijo Ruud: "Todavía no he terminado mi misión aquí. Quiero devolver el favor a las personas del Twente que tanto me han dado".

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El Barcelona, considerado por el jugador su equipo de ensueño, fue uno de los clubes que intentaron ficharlo, y antes de ello también se interesaron por él el Ajax, el PSV Eindhoven, el Feyenoord y la Juventus.

Ruud Nijstad llegó incluso a visitar varios clubes acompañado de sus padres y sus representantes, con el fin de evaluar las opciones que tenía sobre la mesa respecto a su futuro.

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Características destacadas del joven defensa

El padre y su hijo hablaron también de las características que posee el joven defensa.

Sobre los duelos físicos, Ruud dijo: "No es el aspecto en el que residen mis mayores puntos fuertes. Rara vez entro en lo que mi padre llama los duelos de patadas y choques físicos. Eso era lo que más lo caracterizaba a él".

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Maurice coincide con esa valoración, al señalar: "Ruud posee el talento de posicionarse bien, de modo que rara vez se encuentra en situaciones así. Y esa cualidad no la heredó de mí".

En cambio, el padre reconoció que existen similitudes entre ambos en la lectura del juego y en la capacidad de dirigir a sus compañeros dentro del campo, y añadió: "En ese aspecto concretamente, veo algo de mí en él".

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El central ya había reconocido anteriormente, en unas declaraciones al diario Voetbal International, lo feliz que estaba por el interés del Barcelona en incorporarlo, al afirmar: "Es el club más grande del mundo. Cuando un club de ese tamaño quiere ficharte, eso es algo maravilloso".

También reconoció que hubo contactos entre ambos clubes, pero aclaró que el Twente fue tajante en su postura y no estaba dispuesto a facilitar su salida.