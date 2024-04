¿Rechazo al Tri? Tiago Volpi no se siente con el derecho de estar con la Selección mexicana

El guardameta del Toluca contará con pasaporte mexicano, pero no piensa en representar a la Selección Nacional de México.

Tiago Volpi, portero de los Diablos Rojos del Toluca, compartió en una entrevista con David Faitelson que espera obtener su pasaporte mexicano en "dos o tres meses", lo que lo hará elegible para ser considerado en la Selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

Aunque nació en Blumenau, Brasil, Volpi expresó su respeto por la nacionalidad mexicana y la Selección brasileña, destacando que por el momento no busca quitarle el lugar a ningún jugador mexicano en el combinado nacional.

Prefiere dejar esa decisión en manos de los entrenadores y respetar el derecho de aquellos que nacieron en México para representar a su país en la cancha.

"“Es una pregunta muy difícil y no es que no tenga el aprecio por la Selección Mexicana, pero hay veces que pienso que no tengo el derecho de estar ahí porque no nací aquí, siento que le estaría quitando el espacio de alguien que nació aquí”, respondió Volpi ante el cuestionamiento sobre representar al Tricolor.