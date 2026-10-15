Gian Piero Gasperini, director técnico de la Roma, respondió al portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras el partido entre ambos equipos de ayer miércoles.

El Real Madrid arrancó una valiosa victoria ante su anfitrión italiano por 4-3 la noche de ayer miércoles, después de ir por detrás por dos goles de diferencia en los últimos diez minutos del encuentro.

A pesar de ir por delante en el marcador, el conjunto giallorosso dejó escapar un partido que parecía tener controlado, y ello se debe en gran medida a su sufrimiento en las jugadas a balón parado.

Gasperini dijo, en conferencia de prensa: "Nos faltó efectividad delante de la portería y fuimos completamente negativos en los córners. Perdimos un partido en el que íbamos por delante".

Pero Gasperini se mostró especialmente interesado en responder a los comentarios de José Mourinho, quien consideró que la Roma no logró mantener su intensidad después de la primera hora.

Gasperini afirmó: "Si hay un equipo frustrado, es la Roma. Les superamos en todos los aspectos del juego".

Y recalcó la superioridad de sus jugadores, y que su equipo debería haber cerrado la victoria antes de la remontada del Real Madrid.

Continuó: "Durante 80 minutos, fuimos superiores al Real Madrid en todo".

Pese a ello, Gasperini reconoció que existen puntos débiles que le costaron caro a su equipo, y explicó: "Somos propensos a perder en situaciones tan favorables como esta. Nos pasó varias veces el año pasado también. Nos faltó personalidad y no nos dimos cuenta de que ese era el momento decisivo del partido".

Además de esta decepción europea, la Roma también sufre las lesiones de jugadores fundamentales.

Manu Koné padece una distensión muscular, mientras que Paulo Dybala sufre un desgarro muscular, según los primeros informes de su entrenador.

Ambos jugadores se someterán a pruebas médicas en las próximas horas para determinar el tiempo de su ausencia.