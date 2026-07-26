Un informe periodístico señaló que, después de que Bradley Barcola decidiera no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain, el club francés exige una suma astronómica a los equipos interesados en su fichaje.

El jugador, que anteriormente jugó en el Lyon, está vinculado con el club parisino mediante un contrato hasta junio de 2028, y considera que su situación actual no le ofrece garantías suficientes de cara al futuro, pese a una atractiva oferta salarial.

El extremo del Paris busca un nuevo desafío y, desde luego, no le faltarán ofertas, pues el Liverpool, el Arsenal y el Bayern de Múnich han mostrado su interés en él, aunque se dice que el jugador de 23 años prefiere al Liverpool.

No obstante, para cerrar esta operación, el club inglés tendrá que desembolsar una cantidad importante.

Según las últimas informaciones procedentes del canal RMC Sport, el club parisino ha fijado un precio desorbitado por Barcola, que llegó con Francia a las semifinales del Mundial, situándolo en 170 millones de euros.

Esta cifra en concreto se justifica por las enormes cantidades que pagó el Chelsea por el fichaje de Morgan Rogers (138 millones de euros) y el Manchester City por el de Elliot Anderson (135 millones de euros).

Esta cifra confirma también la nueva estrategia adoptada por los dos veces campeones de Europa en el mercado de fichajes, demostrando su capacidad para obtener importantes beneficios económicos.

A modo de recordatorio, Barcola se incorporó al Paris Saint-Germain en el verano de 2023 procedente del Lyon por 45 millones de euros, y hasta la fecha ha marcado 39 goles (y dado 37 asistencias) en 152 partidos en todas las competiciones con el club parisino.