«Quiere terminar su carrera en el Dinamo y espera conseguirlo, incluso como entrenador. Le gustaría empezar su carrera como técnico en el Dinamo. Dani sigue teniendo en casa una camiseta del Dinamo con el número 7 y su nombre, incluso ahora en Barcelona», reveló el agente de Olmo, Andy Bara, en el pódcast Incubator.

El mediapunta de 28 años ya jugó entre 2014 y 2020 para los Azules. Tras su llegada a Zagreb desde La Masia, el centrocampista ofensivo disputó allí 124 partidos oficiales antes de dar el salto al RB Leipzig.

Un fichaje por el Bayern ya estaba sobre la mesa por aquel entonces, pero no se concretó por recomendación del agente. «Rechazó al Bayern por iniciativa mía cuando todavía estaba en el Dinamo. Le dije: necesitas dar otro paso hacia adelante. Y así fue. Más tarde, ya como jugador del Leipzig, volvió a recibir una oferta del Bayern», dijo Bara.

Ni el primer intento ni las aproximaciones posteriores del conjunto muniqués acabaron en un traspaso. También en el verano de 2024, los responsables del FCB se esforzaron intensamente por el español, pero salieron perdiendo en el pulso por su fichaje. Olmo optó en su lugar por regresar a los catalanes, que abonaron 61 millones de euros al Leipzig en concepto de traspaso.

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¿Por Musiala y Olise? El Bayern vuelve a fijarse, al parecer, en Dani Olmo

Que los rumores sobre un interés muniqués hayan resurgido hace poco también podría deberse a la planificación de plantilla en la Säbener Straße. Al parecer, entre los responsables del FCB crece la preocupación de que grandes clubes internacionales vayan en serio a por Jamal Musiala y Michael Olise. Para cubrirse, el Bayern estaría siguiendo de cerca a Olmo.

El contrato de Olmo en Barcelona es válido hasta 2030, por lo que se habla de una cifra de traspaso de alrededor de 70 millones de euros. En la plantilla repleta de talento de los catalanes, el español no forma actualmente parte del núcleo fijo de titulares con Hansi Flick: en la presente temporada solo fue titular en tres de ocho partidos oficiales, aunque firmó unas correctas tres asistencias.

Desde su regreso al Barça, Olmo suma 20 goles y 20 asistencias en un total de 96 partidos.