Rechazó al Barcelona y acabó en la sombra: ¿se vengará Cataluña de Bernardo Silva antes del Clásico?

El diario catalán "Sport" destacó una paradoja relacionada con el portugués Bernardo Silva, quien eligió al Real Madrid en detrimento del Barcelona, después de haber estado cerca de vestir la camiseta catalana en el pasado mercado de fichajes de verano, y que se encontró disputando su primer Clásico con la camiseta del conjunto merengue en una situación que no esperaba, lejos del once titular y bajo la presión de la competencia por su puesto en el centro del campo.

El rotativo, conocido por su cercanía al Barcelona, puso el foco en el inesperado giro de la situación del centrocampista portugués, que prefirió fichar por el eterno rival tras una llamada de José Mourinho, para encontrarse pocos meses después ante una realidad completamente distinta a las expectativas que acompañaron su llegada al Santiago Bernabéu.

Bernardo había cerrado una etapa que se extendió durante nueve temporadas con el Manchester City, antes de incorporarse al Real Madrid como agente libre. Su gran experiencia, su calidad técnica y su capacidad para organizar el juego parecían factores que le otorgarían un papel destacado en el proyecto de Mourinho, pero los cálculos del técnico portugués no salieron como se esperaba.

Bernardo afirmó durante su presentación como jugador del Real Madrid: "Cuando me llamó el Real Madrid, no lo dudé". Su elección cerró la puerta a su posible fichaje por el Barcelona y lo situó enfrentándose al club catalán con la camiseta de su rival histórico, pero su protagonismo dentro del conjunto merengue se redujo rápidamente.

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De fichaje destacado a jugador fuera de los planes principales

Según el informe de "Sport", Mourinho comenzó contando con Bernardo en el once titular, antes de que el regreso de Aurélien Tchouaméni y la consolidación de Arda Güler en el centro del campo complicaran su situación, dejando al jugador portugués sin su puesto y conformándose con minutos limitados en varios partidos.

El declive de su papel llegó hasta la ausencia total en los enfrentamientos ante el Villarreal y el Elche, en una señal de la dificultad para mantener un puesto fijo en la alineación del Real Madrid, pese a la experiencia que acumuló durante sus años con el Manchester City.

Los números reflejan la magnitud del retroceso; tras participar como titular en las dos primeras jornadas, Bernardo no fue titular más que en dos partidos adicionales de los once en los que estuvo disponible, sentándose en el banquillo en siete ocasiones.

La disminución de su participación se extendió a la selección de Portugal durante el último parón internacional, ya que no disputó más que ocho minutos en cuatro partidos, según lo recogido por el informe.

Un gol que no borra los interrogantes antes del Clásico

Pese a este retroceso, Bernardo tuvo la oportunidad de regresar al once titular en el enfrentamiento ante el Leipzig en la Liga de Campeones, el miércoles, y la aprovechó marcando su primer gol con la camiseta del Real Madrid durante la victoria por 4-1, en una actuación que podría darle un impulso antes del enfrentamiento ante el Barcelona.

Pero el gol no despeja todavía los interrogantes sobre su papel en los planes de Mourinho, especialmente en LaLiga, donde su presencia ha sido menor de lo previsto en comparación con su experiencia y su estatus a la hora de cerrarse el fichaje.

El enfrentamiento del domingo parece una prueba importante para Bernardo, que necesita demostrar que su elección del Real fue un paso hacia un papel mayor, y no el inicio de una etapa en la que se conforme con ver los partidos más destacados de la temporada desde fuera del terreno de juego.