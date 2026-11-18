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Ivan Toney afronta un importante obstáculo para su futuro internacional después de que un tribunal rechazara cambiar la fecha de su próximo juicio por agresión. El proceso está previsto para la primera semana de la Eurocopa 2028.

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El tribunal rechaza cambiar la fecha del juicio

El internacional inglés Toney ha visto rechazada su petición de cambiar la fecha de su juicio por agresión , lo que podría poner en riesgo su participación en la Eurocopa 2028. El delantero del Al-Ahli está acusado de propinar un cabezazo y varios puñetazos a un hombre, Saber Da Silva, durante un enfrentamiento en una discoteca del centro de Londres en diciembre.

El futbolista, de 30 años, no estuvo presente el miércoles en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde sus abogados alegaron que el calendario actual podría interferir con sus compromisos profesionales. Toney se había declarado no culpable de un cargo de agresión con lesiones en una vista celebrada el mes pasado . Posteriormente, se fijó un juicio de entre tres y cuatro días que comenzará el 12 de junio de 2028, apenas tres días después del inicio de la Eurocopa 2028.

El juez Tony Baumgartner no aceptó los argumentos y calificó la petición de «especulativa». Sostuvo que cambiar una fecha acordada previamente por la posibilidad de que Toney sea convocado dentro de dos años no favorecería los intereses de la justicia. No obstante, señaló que la petición podría volver a examinarse más adelante si el jugador acaba entrando en la convocatoria definitiva de Inglaterra para la competición.

Los detalles del presunto incidente

Las acusaciones contra el exjugador del Brentford se remontan a un incidente en el local 100 Wardour Street de Londres. En una vista anterior, se informó al tribunal de que se produjo un enfrentamiento entre el futbolista y el señor Da Silva. Según se indicó, ambos se encararon antes de que Toney presuntamente se abalanzara hacia delante y propinara un cabezazo al denunciante, seguido de varios puñetazos. La Policía Metropolitana investigó el incidente y el futbolista fue acusado a finales de julio.

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El representante legal de Toney, el abogado Mozammel Hossain KC, reconoció ante el tribunal que sus conocimientos personales de fútbol eran limitados, pero destacó la reciente participación del jugador con la selección. «Me han dicho que fue incluido en la última, en 2024, y en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial», afirmó Hossain al defender el cambio de fecha.

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La situación del delantero en la selección

La fecha del juicio es especialmente delicada dada la condición de Toney como integrante habitual de la selección inglesa. Representó a su país en el Mundial más reciente y ha disputado 10 partidos con Inglaterra, con un gol en su trayectoria internacional hasta la fecha.

Aunque fue una figura importante en torneos anteriores, no entró en la última convocatoria para los recientes partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones, lo que refleja la competencia por los puestos de delantero con el actual cuerpo técnico.

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Su trayectoria hasta Arabia Saudí

La trayectoria de Toney hacia el primer plano comenzó en las categorías inferiores del fútbol inglés, donde inició su carrera profesional con el Northampton Town. Pasó por varios clubes, entre ellos el Wigan Athletic y el Peterborough United, antes de dar un salto decisivo al Brentford en 2020, donde marcó 72 goles en cuatro años.

En una decisión que sorprendió tanto a muchos aficionados como a los analistas, Toney optó por dejar el fútbol inglés en 2024 para fichar por el Al-Ahli de la liga saudí.