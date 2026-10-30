Rechazado en el Real Madrid e imposible en el Barcelona: ¿se esfumó el sueño de Pedro Porro?

A pesar de ser uno de los rostros más destacados que coronaron a España como campeona del mundo, y a pesar de haber expresado abiertamente su sueño de regresar a LaLiga, parece que el camino de Pedro Porro hacia el Bernabéu o el Camp Nou sigue cerrado, aunque por motivos completamente distintos.

Los reconocidos periodistas Javier Herráez y Santi Ovalle revelaron en el programa «Deportivo SER» de la radio española «Cadena SER» los entresijos del interés de los dos grandes del fútbol español por el lateral derecho del Tottenham Hotspur, quien en su más reciente aparición dejó entrever su deseo de volver a España algún día.

En Madrid: la saturación asfixia la operación

Por parte del Real Madrid, y pese a que Herráez reconoció que «Pedro Porro sería ideal para el Real Madrid», lo cierto es que la operación no alcanza el nivel de prioridad en este momento, y el motivo es el exceso de nombres en la posición de lateral derecho.

Herráez afirmó en directo: «El jugador sabe que hay interés, pero actualmente hay dos jugadores en su posición, y Fede Valverde jugará de lateral derecho en todos los partidos importantes», señalando que la competencia no se limita a Carvajal, sino que se extiende a nombres que están muy presentes sobre la mesa del conjunto merengue, como Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold.

Herráez apuntó a que la clave para la entrada de Porro en el Bernabéu podría ser la salida de Arnold, y explicó: «Dicen que no está feliz aquí, pero cuando el Real Madrid jugaba en Liverpool había un mural en su contra. Las cosas se le han complicado, pero para el Real Madrid no sería un mal negocio si buscara otro lugar».

Y concluyó: «Porro no es una prioridad para el Real Madrid en este momento, pero está entre sus intereses, y quién sabe si volverá en verano, porque Pedro Porro lo desea con todas sus fuerzas».

En Barcelona: las arcas son el obstáculo

En el Barcelona, en cambio, el problema no está en los nombres, sino en las cifras. Santi Ovalle aseguró que el presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, «lo admiran mucho, pero su precio era demasiado elevado en verano».

Ovalle aclaró que la complicada situación económica impedirá cualquier movimiento próximo: «El Barcelona volverá a tener dificultades con las reglas del Fair Play financiero, dados los numerosos problemas a los que se enfrentarán con el regreso a Montjuïc. No creo que el Barcelona esté en condiciones de invertir con intensidad en un lateral derecho este verano».

Pese al obstáculo económico, el ambiente dentro del vestuario del Barcelona acoge con fuerza la operación, ya que Ovalle señaló que «Lamine Yamal sería el primer interesado, pues su relación con Porro fue excelente durante el Mundial», y añadió: «El vestuario presionaría por Pedro Porro si fuera posible, porque es un jugador de la selección nacional, y cualquier cosa que los una en el Barcelona resultaría atractiva».

Este freno abre la puerta a soluciones internas en el Barcelona, ya que el club ha empezado en las últimas semanas a apostar por el talento de la academia Xavi Espart, en medio de las advertencias del entrenador Hansi Flick sobre el descenso del nivel de Alejandro Baldé, en una clara señal de que reforzar los laterales se ha convertido en una necesidad urgente que, sin embargo, choca siempre con el muro del juego limpio.