Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
AMSTERDAM - (Top Row LR) Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen, Micky van de Ven of the Netherlands, Denzel Dumfries of the Netherlands, Virgil van Dijk of the Netherlands, Jan Paul van Hecke of the Netherlands, Cody Gakpo of the Netherlands (Front row LR) Kees Smit of the Netherlands, Teun Koopmeiners of the Netherlands, Tijjani Reijnders of the Netherlands, Donyell Malen of the Netherlands, Ryan Gravenberch of the Netherlands during the friendly international match, Länderspiel, Nationalmannschaft between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff ArenA on March 27, 2026 in Amsterdam, the Netherlands. MAURICE VAN STEEN ANP International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft 2025-2026 xVIxANPxSportx xMauricexvanxSteenxIVx 554938922 originalFilename: 554938922.jpg OranjeImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Rechazada la primera oferta por el internacional holandés; el traspaso supera los 80 millones de euros

Fichajes
Tottenham
J. van Hecke

Según la BBC, el Brighton ha rechazado la primera oferta del Tottenham por Jan Paul van Hecke. Pide más de 80 millones de euros por el central holandés.

Se desconoce la cifra ofrecida, aunque Transfermarkt valora al holandés en 45 millones y el pedido es muy superior.

El club busca maximizar su beneficio tras vender en el pasado a Moisés Caicedo, João Pedro y Marc Cucurella por fuertes sumas.

Si fichara por los ‘spurs’, se reencontraría con Roberto De Zerbi, con quien ya trabajó en el Brighton entre 2022 y 2024.

Bajo su mando, Van Hecke debutó con el Brighton en 2022 y en la siguiente temporada se consolidó como titular, posición que mantiene pese al cambio de técnico.

En el Brighton se hizo internacional y acudió al Mundial; hoy lleva once partidos con la Orange.

El periodista David Ornstein, de The Athletic, lo tiene claro: «Van Hecke tiene una estrecha relación con De Zerbi y, hasta ahora, el defensa no ha mostrado ningún interés en renovar su contrato con el Brighton. Junto con su compatriota Bart Verbruggen y Carlos Baleba, es candidato a una gran venta este verano».

Anuncios