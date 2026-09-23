Rechaza repetir la experiencia de Zidane: la historia de la oferta fantástica del Al Ahly para fichar a Deschamps

Diversos informes periodísticos han revelado los detalles de la oferta descomunal que el club Al-Ahli saudí presentó para fichar a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, antes del inicio de la temporada actual.

El Al-Ahli había contratado al neerlandés Marino Pusic para dirigir al equipo durante la presente temporada, como sucesor del alemán Matthias Jaissle, después de que su nombre fuera vinculado con numerosos entrenadores de talla mundial, como el propio Deschamps.

El diario francés L'Équipe afirmó que Fabrice Bocquet, director ejecutivo del Al-Ahli, ofreció a Deschamps firmar un contrato por los próximos 3 años, con un salario de 10 millones de euros.

El periódico precisó que la junta directiva del Al-Ahli, dependiente del Fondo de Inversión Pública saudí, decidió finalmente contratar a Pusic.

Según L'Équipe, el entrenador francés no parece tener prisa por volver a los banquillos durante la temporada actual, ya que podría tomarse un descanso hasta el final de la campaña para pasar más tiempo con su familia, tras 14 años consecutivos al frente de Francia.

Pero, al mismo tiempo, Deschamps no tiene intención de repetir la experiencia de su compatriota Zinedine Zidane, cuando permaneció alejado del trabajo durante 5 años completos, desde su última experiencia como entrenador en el Real Madrid hasta que él mismo lo sucedió en la selección de Francia.

Cabe recordar que el Al-Ahli atraviesa serias dificultades bajo la dirección de Pusic desde el inicio de la presente temporada, y su último resultado negativo fue la eliminación de la Copa Intercontinental de Clubes en los cuartos de final, tras la derrota ante el Mamelodi Sundowns sudafricano por 1-2.