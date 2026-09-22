"Hoy solo hubo un equipo que intentó jugar al fútbol", declaró un Fabian Hürzeler visiblemente molesto a comienzos de marzo en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo contra el Arsenal. Y el técnico del Brighton & Hove Albion no estaba en absoluto equivocado con su análisis. Al fin y al cabo, los Seagulls fueron el equipo claramente superior y dominante durante casi todo el encuentro ante los Gunners.

Solo les faltó el premio del gol propio, por lo que al final el marcador reflejó una derrota por 0-1. Brighton superó a los londinenses en prácticamente todas las estadísticas relevantes. Sin embargo, el equipo de Hürzeler no supo transformar sus numerosas ocasiones en algo tangible. Una acción individual de la estrella del Arsenal Bukayo Saka, favorecida por un grave error del guardameta del Brighton Bart Verbruggen, terminó marcando la diferencia y le bastó a los Gunners para llevarse una ajustada victoria.

Sin embargo, Hürzeler no quiso dejarlo en un análisis sobrio del partido tras el pitido final. Con palabras contundentes, criticó la manera en la que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, entiende el fútbol y hace jugar a su conjunto de estrellas londinense. Subrayó hasta qué punto eso contrastaba con la imagen de un líder de la Premier League nominalmente muy superior.

"Nunca seré un entrenador que intente ganar así. Si salen campeones, nadie preguntará cómo lo hicieron. Se nota de verdad que hacen todo para ganar", explicó el alemán, antes de añadir en tono de pregunta a los periodistas presentes: "Si les preguntara a todos ustedes aquí en la sala: '¿De verdad les ha gustado este partido de fútbol?', quizá uno levantaría la mano porque es un enorme aficionado del Arsenal. Pero, por lo demás, seguro que nadie".

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Brighton y Hürzeler desmontan al Arsenal

El tipo de fútbol que Hürzeler quería que jugara su equipo ya se intuía entonces por momentos. En el verano de 2024, el técnico de 33 años asumió el mando de los Seagulls y los dirigentes del club le otorgaron directamente un contrato de cinco años, sabiendo perfectamente que haría falta algo de tiempo para que su sello se asentara sobre el césped. Desde entonces, bajo la dirección del alemán, la evolución constante del Brighton resulta innegable.

Mientras que al comienzo de la etapa de Hürzeler la zaga se destapó como un claro talón de Aquiles y el equipo encajaba goleadas una tras otra ante rivales superiores en lo futbolístico, con el tiempo el técnico ha logrado cada vez mejor encontrar un equilibrio funcional entre ataque y defensa.

Cómo puede verse eso sobre el campo con una ejecución casi impecable lo comprobó el pasado fin de semana, precisamente, el Arsenal. Brighton arrasó por 3-0 al hasta entonces líder invicto en el Falmer Stadium, en un partido en el que el equipo de Hürzeler ofreció una exhibición futbolística y, sobre todo, táctica.

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Brighton ejecuta a la perfección el plan de Fabian Hürzeler

Desde el primer minuto, los Seagulls sometieron a los londinenses a una presión máxima y agresiva, impidiendo así que los Gunners pudieran imponer en algún momento su juego basado en la posesión y el control. La línea ofensiva del Brighton llegó incluso a atacar a los defensores del Arsenal en algunos momentos ya dentro de su propia área. Cerraron con mucha inteligencia las líneas de pase sencillas, presionaron con agresividad y superioridad numérica a los jugadores con balón y, cuando a los Gunners solo les quedaba como opción el balón largo hacia adelante, recuperaban rápidamente la pelota gracias a un posicionamiento inteligente.

Solo en los primeros 15 minutos, el portero del Arsenal David Raya no logró conectar tres de sus siete envíos con un compañero, porque Brighton, por un lado, sometió una y otra vez al español a presión activa y, por otro, generó superioridad en el centro, de modo que a menudo solo le quedaba un pase lateral hacia los laterales Jurrien Timber y Riccardo Calafiori, también bien tapados, o un envío descontrolado hacia la zona del círculo central.

La consecuencia fueron un total de nueve recuperaciones en el último tercio, la cifra más alta conseguida por un rival del Arsenal desde el Liverpool en diciembre de 2023, también con nueve. En total, Brighton suma ya 35 recuperaciones en el último tercio en la competición actual, ocho más que el Everton, que ocupa la segunda plaza entre todos los equipos de la Premier League en esta estadística.

Hürzeler elogia a su equipo por todo lo alto

"La clave fue que cada jugador, cuando entraba en un duelo, siempre tenía la sensación de que uno de sus compañeros estaba detrás de él", comentó Hürzeler, que elogió a su equipo por todo lo alto por la ejecución impecable de su concepto táctico. "Si superaban a un jugador, aparecía el siguiente compañero. La pregunta es: ¿pueden confiar unos en otros en el campo? ¿Confían mutuamente? ¿Conoce cada uno su papel en las jugadas a balón parado? ¿Estás siempre despierto y totalmente presente en cada situación y en cada momento del partido?"

Tras la victoria ante el Arsenal, Brighton cuenta ahora con el mejor ataque de la liga. Después de cinco partidos, los Seagulls ya suman 16 goles: en la historia de la Premier League, solo el Manchester City en la temporada 2022/23 marcó más tantos, 19, en las primeras cinco jornadas.

Además, el planteamiento del entrenador del Brighton también está teniendo un efecto positivo en defensa. En los ocho partidos oficiales disputados hasta ahora, Brighton ha dejado su portería a cero por quinta vez. La pasada temporada, el equipo necesitó el doble de intentos para alcanzar la cifra de cinco encuentros sin encajar. "Lo más importante es no conceder goles atrás", afirmó Hürzeler.

También el técnico del Arsenal, Arteta, mostró respeto por ese aspecto. "Ya desde el primer saque de banda", el español fue consciente de la presión extrema del Brighton. "Los errores técnicos en nuestro propio campo; no respetamos ninguno de los principios del juego que hay que seguir para salir de este tipo de situaciones de hombre contra hombre. Estuvimos defendiendo constantemente", dijo Arteta.

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¿Qué jugadores están brillando especialmente con Hürzeler?

A lo largo de las últimas ventanas de fichajes, Hürzeler ha ido armando poco a poco un equipo ajustado exactamente a su perfil de exigencia. Con Chema Andres, fichado procedente del VfB Stuttgart poco antes del cierre del mercado, el técnico alemán encontró, por ejemplo, el tipo de jugador perfecto para recuperar lo más rápido posible los balones largos lanzados desde la defensa rival.

Con sus casi dos metros y su fortaleza en los duelos, el español reúne las condiciones físicas adecuadas. Además, tiene la velocidad suficiente para garantizar la cobertura necesaria ante posibles contragolpes si la trampa de presión más adelantada no se cierra a tiempo. También el exjugador del Hamburgo Luka Vuskovic, fichado en verano por 55 millones de euros desde el Tottenham Hotspur, se ha consolidado en muy poco tiempo como titular indiscutible.

Otro componente importante en el sistema de Hürzeler es el exinternacional Pascal Groß, que ya se incorporó al club del sur de Inglaterra el pasado invierno, después de haber ido quedando cada vez más relegado en el Borussia Dortmund. Bajo las órdenes de su compatriota, el jugador de 35 años está viviendo una especie de segunda juventud en los Seagulls y, de forma totalmente inesperada, lidera la tabla de goleadores y asistentes de la Premier League tras cinco jornadas por delante de grandes estrellas como Erling Haaland, Florian Wirtz y compañía, con tres goles y cuatro asistencias. También en el triunfo por 3-0 ante el Arsenal, Groß marcó el 1-0 en el minuto 31 y después asistió en el tanto de Chema que cerró el marcador en el 57'.

"Me siento muy bien, muy cómodo. Es una buena mezcla de estado físico, experiencia y del trabajo con Fabian Hürzeler, un entrenador que me utiliza de forma que mis puntos fuertes salgan a relucir", explicó Groß en una entrevista con kicker al referirse a los motivos de su brillante estado de forma actual. El equipo está logrando actualmente llevar a la práctica casi a la perfección lo que exige Hürzeler. "Algunos de los goles llegaron gracias a nuestra presión y a las recuperaciones altas que genera. En general creamos muchas ocasiones de gol", dijo el centrocampista.

Groß se beneficia sobre todo de que en el juego ofensivo disfruta de más libertad y puede interpretar su papel de manera más ofensiva. "Es como el buen vino. Cuanto mayor se hace, mejor es", elogió Hürzeler. Groß hace "cosas que no se pueden medir sobre el campo, pero que nosotros vemos a diario en los entrenamientos. Tiene la capacidad de crear cohesión social entre todos nuestros jugadores. Tenemos muchas nacionalidades y naciones diferentes, y él tiene sensibilidad para todas esas dinámicas".

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Mikel Arteta tiende la mano a Fabian Hürzeler para hacer las paces

También porque en Brighton todo marcha tan bien en estos momentos, el equipo ascendió al tercer puesto tras su tercera victoria en la clasificación, Hürzeler renunció esta vez a un discurso incendiario. A diferencia del enfrentamiento de hace casi medio año, tenía poco que reprocharle al rival. Al fin y al cabo, el Arsenal había caído por completo en la trampa del plan de partido del alemán y apenas encontró durante los 90 minutos una solución contra el Brighton de presión constante.

Y así fue Arteta quien compareció ante la prensa tras el encuentro y enterró de una vez por todas la "disputa" entre ambos entrenadores. A diferencia del último enfrentamiento, cuando aún había despachado las declaraciones de Hürzeler con comentarios sarcásticos y las había ridiculizado un poco, el sábado el español no tuvo más que aprecio y elogios para su colega de profesión.

"Estoy aquí para decir mi opinión, dar la cara por mi club y sacar lo mejor de mis jugadores. Lo que pasó ya está zanjado. Eso pertenece al pasado. Tengo un enorme respeto por Fabian y por lo que ha logrado. Lo que Brighton está haciendo como club bajo su mando es sencillamente extraordinario", elogió Arteta.