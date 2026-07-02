Rebelión europea: la UEFA rechaza la normativa del Mundial 2026

La UEFA rechaza las nuevas normas arbitrales de la FIFA, vigentes desde el Mundial 2026, como la expulsión por taparse la boca.

La UEFA confirma que mantendrá su propio sistema de evaluación arbitral y no impondrá esa expulsión automática, pese a que ya se usó en el Mundial y costó la roja a Miguel Almirón y Piero Hinkapi tras la revisión del vídeoarbitraje.

La norma nació tras el incidente entre Gianluca Prestani y Vinícius Júnior en la Liga de Campeones, lo que llevó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a proponerla al Consejo de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), que la aprobó.

Sus árbitros evaluarán cada caso y podrán mostrar amarilla o roja si consideran que ocultar la comunicación es conducta antideportiva, sin expulsión automática. Eso no impide abrir investigaciones o imponer sanciones posteriores si es necesario.

La UEFA considera que taparse la boca es un gesto habitual entre los jugadores y no justifica una sanción severa, como muestra el caso de Jude Bellingham, quien lo hizo en el Inglaterra-Ghana sin ser expulsado.

Además, aunque ha adoptado otras modificaciones de la «IFAB», no impondrá la expulsión automática por abandonar el campo en protesta y mantendrá un amplio margen de discrecionalidad para los árbitros, rechazando las sanciones automáticas que la «FIFA» estrenó en el Mundial de 2026.