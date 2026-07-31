Los entresijos de la salida del alemán Matthias Jaissle del Al-Ahli saudí desataron una amplia polémica, después de que el asunto pasara de ser una simple discrepancia sobre la renovación del contrato a plantear interrogantes mayores acerca del momento de los movimientos del entrenador y de los límites de su compromiso con su contrato con "Al-Raqi", en uno de los casos más llamativos del mercado de fichajes estival.

Las negociaciones de renovación: ¿dónde empezó la crisis?

Pese a que al contrato de Jaissle con el Al-Ahli aún le quedaba una temporada completa, el expediente de la renovación se abrió de forma temprana, en medio de nuevas exigencias del técnico alemán para obtener ventajas y garantías adicionales, lo que introdujo las negociaciones en un círculo complejo.

Muchos consideran que el simple hecho de abrir la puerta a la negociación un año completo antes del final del contrato dio al asunto una dimensión mayor de la que tenía, especialmente con el aferramiento de cada parte a su propia visión, antes de que la relación terminara con la dimisión del entrenador de forma sorpresiva.

La versión de Fabrizio cambia el panorama

El mayor giro llegó tras lo que reveló el célebre periodista italiano Fabrizio Romano, quien aseguró que Jaissle ya había iniciado contactos con el club italiano Milan hace cerca de un mes, pese a estar vinculado por un contrato oficial con el Al-Ahli, e incluso mencionó los nombres de los negociadores y los detalles de la comunicación entre ambas partes.

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Esta versión redibujó por completo el panorama, ya que abrió la puerta a interrogantes sobre el grado de compromiso del entrenador con su contrato, y sobre si ya había empezado a buscar un nuevo destino antes de resolver su situación con el club saudí.

Entre la victimización y la profesionalidad

Durante los últimos días surgieron numerosas versiones que presentaron a Jaissle como la parte perjudicada en la crisis, pero, por el contrario, otro sector considera que el entrenador no dio al contrato vigente todo su valor, y que entrar en negociaciones externas antes de poner fin a su vínculo oficial con el Al-Ahli contradice los principios de la profesionalidad.

Asimismo, algunos consideran que el problema no atañe únicamente a la directiva o al entrenador, sino a la falta de transparencia, lo que permitió la propagación de versiones contradictorias e hizo que cada parte se presentara a sí misma como la víctima.

Un mensaje a los clubes

El caso de Jaissle volvió a plantear una pregunta importante dentro del fútbol saudí: ¿cómo deben tratar los clubes los expedientes de entrenadores y jugadores vinculados por contratos en vigor?

La profesionalidad no se limita a pagar los salarios o firmar los contratos, sino que se extiende al respeto de los compromisos existentes y al establecimiento de normas claras para cualquier negociación futura, para que cada crisis no se convierta en un escenario de acusaciones y sospechas, como ocurrió en uno de los casos más llamativos de este verano.