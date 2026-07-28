La UEFA rechazó aplicar las decisiones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ya que los responsables arbitrales de las 55 federaciones nacionales europeas y la propia UEFA acordaron una serie de directrices comunes para la temporada 2026/27 con el objetivo de unificar la interpretación de las reglas del juego, aumentar el tiempo efectivo de juego y garantizar un uso más limitado y coherente del sistema de videoarbitraje asistente (VAR).

Según el diario Marca, la reunión se celebró en la sede de la UEFA en Nyon y contó también con la presencia de un representante del International Football Association Board (IFAB). Su objetivo fue analizar las últimas modificaciones introducidas en las reglas del juego de cara a la próxima temporada.

Los acuerdos alcanzados llegan tras el Mundial 2026, que fue escenario de numerosas polémicas arbitrales, entre ellas el gol anulado a Irán frente a Egipto después de una larga revisión por fuera de juego o el penalti concedido a Bélgica contra Senegal tras la intervención de la tecnología del videoarbitraje asistente (VAR), actuaciones que reabrieron el debate sobre cuándo debe intervenir la tecnología del videoarbitraje asistente (VAR) y cuánto tiempo deben durar las revisiones.

Una de las principales cuestiones de la reunión fue el funcionamiento de la tecnología del videoarbitraje asistente (VAR). Los participantes coincidieron en la necesidad de reforzar los criterios comunes relativos a las intervenciones del videoarbitraje asistente, especialmente tras las últimas modificaciones introducidas por el International Football Association Board (IFAB) en su protocolo.

El papel principal de la tecnología del vídeo

En este sentido, se reiteró que la tecnología del videoarbitraje asistente (VAR) solo interviene en caso de existir un error "claro y evidente" o cuando el árbitro pasa por alto tomar una decisión clara.

La UEFA subrayó que el sistema no está diseñado para volver a arbitrar los partidos desde la sala de vídeo, sino para apoyar al árbitro principal, que debe seguir siendo quien tome la decisión fundamental.

Los responsables arbitrales también pidieron limitar las revisiones prolongadas ante la pantalla, argumentando que las comprobaciones excesivamente largas suelen indicar que la decisión inicial no era claramente errónea.

Además, se alcanzó un acuerdo para aplicar criterios unificados en los casos de identificación de jugadores, a raíz de las aclaraciones emitidas recientemente por el International Football Association Board (IFAB).

Entre los demás acuerdos alcanzados figura el respaldo unánime a las reformas aprobadas por el International Football Association Board (IFAB) para combatir la pérdida de tiempo y acelerar la reanudación del juego.

Estas medidas afectan de manera especial a acciones como los saques de puerta, los saques de banda, las sustituciones y las interrupciones por lesiones.

Según la UEFA, los árbitros recibirán instrucciones para aplicar estas nuevas disposiciones "con rigor y firmeza" en todas las competiciones nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo en que el balón está en juego y reducir las demoras innecesarias.

La relación entre árbitros y jugadores

La reunión abordó también la relación entre árbitros y jugadores, y la UEFA y las federaciones nacionales acordaron reforzar el protocolo de comunicación entre los capitanes de los equipos y los árbitros, una fórmula inspirada en el modelo desarrollado durante la Eurocopa 2024 con el objetivo de reforzar el respeto hacia los árbitros y reducir las protestas en el campo.

La UEFA anunció también que en las próximas semanas dará a conocer nuevas medidas e iniciativas destinadas a facilitar la aplicación unificada de las reglas del juego y del protocolo de la tecnología del videoarbitraje asistente (VAR) en todas las competiciones de fútbol europeas.