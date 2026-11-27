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La UEFA ha pedido una investigación independiente después de que Gijs de Jong, secretario general de la federación neerlandesa de fútbol (KNVB), afirmara que un alto cargo de la FIFA le presionó repetidamente para que respaldara la reelección de Gianni Infantino. La FIFA ha rechazado tajantemente las acusaciones, pero la UEFA asegura que otras federaciones nacionales también han expresado su preocupación por presiones similares.

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Un dirigente de la federación neerlandesa revela las llamadas de la FIFA

De Jong contó en el pódcast Gianni's Imperium de NOS que Elkhan Mammadov, responsable de las federaciones miembro de la FIFA, le llamó tres veces en un solo día justo antes del Mundial, según The Times.

«Nos presionaban para que emitiéramos una declaración de apoyo y así pudiera completar su lista de 211 [avales]», dijo De Jong. «Diría que rebasa claramente los límites, tal como lo planteas. Es una injerencia de un empleado en el proceso político. Mientras ni siquiera esté claro si hay otros candidatos, el personal de la FIFA no debería hacer cosas así».

La UEFA exige una investigación independiente

La UEFA confirmó que otras federaciones nacionales habían expresado inquietudes similares y añadió en un comunicado: «Pedimos a los órganos competentes que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre estas acusaciones».

La FIFA ha negado haber cometido ninguna irregularidad. Un portavoz de la FIFA declaró: «El departamento de federaciones miembro de la FIFA mantiene contacto habitual con todas las federaciones, incluida la KNVB, para responder a sus consultas y tratar sus peticiones. La FIFA rechaza tajantemente cualquier insinuación de que sus dirigentes presionen a una federación miembro para que tome una decisión».

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Reaparecen las acusaciones de chantaje

Estas acusaciones se producen después de que el príncipe Ali bin al-Hussein de Jordania afirmara en agosto que las presiones ejercidas sobre las federaciones miembro para que respaldaran la reelección de Infantino «equivalen a un chantaje». Según las informaciones, a la federación jordana de fútbol también se le presentó una carta de respaldo ya redactada para que la firmara.

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Para julio, más de 200 federaciones miembro habían respaldado a Infantino para un cuarto mandato. La KNVB también le entregó una carta de apoyo durante el Mundial, según reveló NOS el miércoles, pese a sus críticas de larga data al presidente de la FIFA.

Infantino afronta una oposición real

Infantino afronta ahora una oposición real a su continuidad en el cargo antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán en Marruecos en marzo de 2027.

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La FIFA ha recibido tres candidaturas: la de Infantino, la del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, y la del presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, Kozo Tashima.