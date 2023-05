Real Sociedad vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

La Real Sociedad logra una gran victoria que le acerca al sueño de la Champions

La Real Sociedad de Fútbol se impuso por 2-0 al Real Madrid en el Reale Arena para, como poco, mantener la ventaja que ostenta ante el Villarreal de cinco puntos de cara al sueño que tienen de regresar a la Champions League. El equipo de Imanol Alguacil fue mejor durante todo el partido y se llevó los tres puntos.

El Real Madrid solo inquietó al cuadro vasco a balón parado, donde pudo anotar en los primeros compases del partido por medio de Militao, pero Remiro salvó la acción. En el otro área, Courtois también hizo de las suyas evitando varios goles de los locales.

El partido se desniveló en la primera acción de la segunda mitad, cuando Militao cometió un grave error que permitió a Kubo abrir el marcador. Luego, Carvajal sería expulsado por doble amarilla y el Madrid, con uno menos y con la final el sábado a la vuelta de la esquina, terminó claudicando cuando Barrenetxea aprovechó un gran servicio de David Silva para hacer el 2-0.

Reacciones de Real Sociedad vs. Real Madrid de la Liga 2022-2023

Las reacciones de los protagonistas, al acabar el partido...

Nacho, tras el partido

"¿Cómo se explica? Errores defensivos, que los llevamos teniendo en los últimos partidos de Liga, y ante un equipo que te aprieta mucho y con uno menos, pues muy complicado"

"¿Bajar los brazos ante lo que viene? Si dijera que no parece que mentiríamos. Siempre salimos a ganar, pero en los últimos partidos fuera de casa no estamos dando el nivel que debemos para una competición como es La Liga. Si no pones el nivel de intensidad te gana cualquier equipo. Es una Liga muy difícil en la que no hemos estado a la altura".

"¿La roja de Carvajal? No sé, es una acción dura, pero no sé si le toca o no. Para lo que ha sido el partido creo que ha sido determinante".

"No, el madridismo no debe tener dudas. A principio de temporada todos hubiéramos firmado estar así a estas alturas, de otra manera en la Liga, pero ahora tenemos que pelear y levantar la cabeza rápido".

David Silva, tras el partido

"Bueno, algún día me tendré que retirar. Pero de momento estoy disfrutando".

"Creo que hemos hecho un gran partido, hemos puesto más intensidad. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos merecido ganar y contentos".

"Tenemos que seguir, cada partido para nosotros es una final, queremos conseguir la cuarta plaza pero lo tenemos que seguir intentando".

Minuto a minuto

¡Final del partido!

Minuto 85. ¡Gol de Barrenetxea! Sentencia la Real Sociedad con el gol del canterano. Gran apertura de Silva y Barrenetxea, tras recortar hacia dentro, remató con un disparo seco al palo corto para hacer el 2-0.

Minuto 81. Entra Arribas por Asensio

Minuto 80. ¡Courtois! Jugada ensayada tras una falta en la frontal y el belga realiza una gran parada.

Minuto 63. Entran Aritz Elustondo y Jon Pacheco por Gorosabel y Zubeldia

Minuto 62. Entra Lucas Vázquez por Kroos.

Minuto 60. ¡Expulsado Carvajal! El lateral del Real Madrid ve la segunda amarilla por una entrada sobre Aihen Muñoz.

Minuto 59. Entra Álvaro Rodríguez por Mariano.

Minuto 55. ¡Remiro! Disparó Kroos con un chut ajustado al palo pero Remiro salvó la acción.

Minuto 53. Amarilla para Carvajal por protestar. Se perderá el partido ante el Getafe por acumulación de tarjetas.

Minuto 47. ¡Gol de Kubo! Error gravísimo de Militao que intentó sortear a Sorloth, el noruego presionó bien, el brasileño se giró, pasó sin mirar a Courtois pero el pase superó al belga y le llegó a Kubo que solo tuvo que empujarla.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda parte!

¡Descanso!

Minuto 45+. Se duele Sorloth tras un golpe con Rüdiger. Trató de rematar dentro del área pero cabeceó al alemán y fue él que se hizo más daño. Vuelve al campo para alegría de la hinchada.

Minuto 39. Buena jugada de Rodrygo que acabó desbaratando Zubimendi. Está bonito el partido aunque en los últimos minutos escasean las oportunidades de gol.

Minuto 22. Muy enfadada la grada del Reale Arena debido a la acción anterior. Pedían penalti de Militao sobre Oyarzabal pero Pulido Santana no lo decretó. Desde el VAR Iglesias Villanueva decidió que la acción no era como para que se revisase en la pantalla.

Minuto 22. Amarilla para Gorosabel por una entrada sobre Rodrygo.

Minuto 19. ¡Courtois! Sorloth le gana la partida a Rüdiger que se trastabilla, el nórdico se va por banda, cede atrás a Silva pero el remate del canario va al centro y el belga salva la acción. Era muy clara.

Minuto 16. Se duele Militao tras una entrada de Mikel Merino. Llegó tarde el centrocampista donostiarra y se ha podido hacer mucho daño el brasileño en el tobillo derecho.

Minuto 15. ¡La que tuvo Zubimendi! Saque de esquina de la Real que acaba rematando Zubimendi casi en la línea de gol pero su disparo se le va al travesaño.

Minuto 11. ¡Militao evita el gol de Sorloth! Gran jugada de la Real que acaba con centro raso de Gorosabel que remata Sorloth pero Militao se cruzó para desviar el remate.

Minuto 8. ¡Otra que salva Remiro! Cabezazo de Militao tras un córner y el portero de la Real se vio obligado a hacer una enorme intervención.

Minuto 5. ¡Remiro! Le dejaron espacio a Tchouaméni que no se lo pensó y soltó un latigazo que obligó a intervenir al meta donostiarra.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

21:47 | Se retiran los protagonistas al túnel de vestuarios para recibir las últimas instrucciones previas al choque

21:30 | Ya entrenan los 22 protagonistas sobre el verde del Reale Arena.

20:45 | Once confirmado de la Real Sociedad

20:00 | Once confirmado del Real Madrid

19:30 | Dos horas y media para que arranque el partido en el Reale Arena. La Real busca una victoria que les acerque al sueño de la Champions, el Real Madrid, mantener la buena dinámica antes de la final de Copa.

La previa de GOAL del Real Sociedad vs. Real Madrid de La Liga 2022-2023

La Real Sociedad ha perdido cuatro de sus últimos nueve partidos ante el Real Madrid en LaLiga (2V 3E), tras haber sufrido nueve derrotas en sus anteriores 10 enfrentamientos ligueros con el conjunto blanco (1V).

El Real Madrid ha ganado en 10 de sus 18 visitas al Reale Arena en LaLiga en el siglo XXI (3E 5D), convirtiéndose en el equipo visitante que más victorias ha cosechado ante la Real Sociedad en el estadio donostiarra en la competición desde entonces.

La Real Sociedad se ha quedado sin marcar en cada uno de sus dos últimos partidos como local ante el Real Madrid en LaLiga (1E 1D). Solo entre enero de 1961 y febrero de 1969 (cuatro) el conjunto donostiarra sumó tres o más encuentros seguidos sin anotar en casa ante el cuadro blanco en la competición.

La Real Sociedad solo ha ganado uno de sus seis partidos como local en martes en LaLiga (3E 2D), 1-0 vs Granada en septiembre de 2011, mientras que el Real Madrid solo ha perdido dos de sus 12 encuentros ligueros fuera de casa ese día (4V 6E), justo los dos últimos (1-0 vs Espanyol en febrero de 2018 y 4-2 vs Girona en abril de 2023).

La Real Sociedad ha sumado 13 puntos en sus últimos siete partidos en LaLiga (4V 1E 2D), tras haber logrado solo 7 en sus anteriores siete encuentros ligueros (1V 4E 2D).

El Real Madrid ha perdido cinco de sus últimos 10 partidos como visitante en LaLiga (4V 1E), sufriendo una derrota más que en sus anteriores 49 encuentros fuera de casa en la competición (35V 10E 4D).

El Real Madrid se ha impuesto en los tres partidos que ha disputado sin Vinícius Júnior esta temporada entre todas las competiciones y en los tres sin encajar ni un solo gol. Con el brasileño, el conjunto blanco ha ganado el 67% de sus partidos en la 22/23 (49P 33V 7E 9D).

Takefusa Kubo ha marcado siete goles en 29 partidos con la Real Sociedad en LaLiga 22/23, récord de cualquier jugador japonés en una misma temporada de la competición y un gol más que en sus anteriores cuatro campañas juntas en la máxima categoría (seis goles en 94 apariciones).

Éder Militao es el defensa que ha marcado más goles de cabeza en las cinco grandes ligas europeas esta temporada (5), - es el defensa del Real Madrid que más goles marca en una misma campaña en la competición desde Sergio Ramos en la 2019/20 (11).

Imanol Alguacil ha logrado 9 puntos en sus nueve partidos ante el Real Madrid en LaLiga (2V 3E 4D). Desde la temporada 18/19, solo Paco López (10 puntos - 3V 1E 3D) ha sumado más puntos ante el conjunto blanco en la competición (9 también Quique Setién - 3V 2D).

PARTIDO Real Sociedad vs. Real Madrid FECHA Martes, 2 de mayo de 2023 ESTADIO Reale Arena (San Sebastián) HORARIO 22:00

Alineaciones del Real Sociedad vs. Real Madrid

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Aihen; Zubimendi, Merino, David Silva; Kubo, Oyarzabal y Sorloth.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Tchouaméni, Ceballos, Arribas; Lucas Vázquez, Asensio y Rodrygo