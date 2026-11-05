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La Europa League en televisión
Real Sociedad vs. Lyon: hora de inicio
El partido entre la Real Sociedad y el Lyon comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Real Sociedad vs. Lyon, hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?
El partido se retransmitirá en directo. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguirlo.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con la Real Sociedad y el Lyon?
La Real Sociedad suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga. Antes, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 contra el Lilleström en la Europa League, además de triunfos a domicilio frente al Málaga (5-2) y el Levante (2-1). En total, la Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco partidos.
El Lyon registra tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente ganó por 2-0 al Angers en la Ligue 1. También destacan sus triunfos por 3-2 ante el Crystal Palace y por 2-1 frente al Niza. Las derrotas contra el Paris Saint-Germain (0-2) y el Hoffenheim (0-3) en la Europa League empañan el balance. En ese periodo, el Lyon marcó ocho goles y encajó otros ocho.
Real Sociedad vs. Lyon: alineaciones
Real Sociedad contra Lyon alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- P. Matarazzo
- J. Maciel
Real Sociedad vs. Lyon: estado de forma
Real Sociedad vs. Lyon: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Real Sociedad vs. Lyon: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|3
|1
|0
|8
|1
|+7
|10
D
W
W
W
|2
|4
|3
|1
|0
|9
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|+6
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W
W
W
|3
|4
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|1
|0
|4
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|+3
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D
W
W
W
|4
|3
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|0
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|+8
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|5
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|9
W
W
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|1
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|7
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W
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|+6
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|2
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|9
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|+4
|7
D
W
W
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
D
W
W
|10
|4
|2
|1
|1
|5
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|+1
|7
D
L
W
W
|11
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
D
L
W
W
|12
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
W
W
L
|13
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
W
W
L
L
|14
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
D
D
W
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|15
|4
|1
|2
|1
|8
|3
|+5
|5
D
W
D
L
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|4
|1
|2
|1
|5
|3
|+2
|5
D
L
D
W
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|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
D
W
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L
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|4
|1
|2
|1
|5
|8
|-3
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D
W
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L
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|-3
|5
D
D
L
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|20
|4
|1
|1
|2
|8
|6
|+2
|4
L
D
L
W
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|3
|+1
|4
D
W
L
L
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
D
L
W
L
|23
|3
|1
|1
|1
|3
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|-1
|4
L
W
D
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|6
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|4
D
L
W
L
|25
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
W
L
D
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
W
L
L
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
L
L
W
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
L
L
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|29
|4
|0
|2
|2
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|9
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|2
D
L
D
L
|30
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
D
L
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|31
|4
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|1
|3
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|7
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|1
D
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L
L
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
L
L
D
|33
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
D
L
L
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
L
L
L
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
L
L
L