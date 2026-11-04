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La Europa League por televisión
Real Sociedad vs. Lyon: hora de inicio
El partido entre la Real Sociedad y el Lyon comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Real Sociedad vs. Lyon hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?
El partido se retransmitirá en directo. A continuación se indican las opciones disponibles para verlo.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con la Real Sociedad y el Lyon?
La Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga. Antes, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 frente al Lilleström en la Europa League, además de triunfos a domicilio contra el Málaga (5-2) y el Levante (2-1). En total, la Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros.
El Lyon suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el equipo venció por 2-0 al Angers en la Ligue 1. También destacan la victoria por 3-2 ante el Crystal Palace y el triunfo por 2-1 frente al Niza. La derrota contra el Paris Saint-Germain (0-2) y el 0-3 ante el Hoffenheim en la Europa League empañan el balance. En ese periodo, el Lyon marcó ocho goles y encajó otros ocho.
Real Sociedad vs. Lyon: alineaciones
Real Sociedad contra Lyon alineaciones probables
Manager
- P. Matarazzo
Real Sociedad vs. Lyon: estado de forma
Real Sociedad vs. Lyon: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Real Sociedad vs. Lyon: las clasificaciones
|#
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|7
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|+1
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|4
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|0
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|1
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|+1
|3
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|23
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|26
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|1
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|4
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|3
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|0
|2
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|6
|-2
|3
L
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L
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|1
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|2
|4
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|3
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|7
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|3
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|6
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|3
|0
|0
|3
|3
|9
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|0
L
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|3
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|0
|3
|2
|11
|-9
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L
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L