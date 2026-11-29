Noticias del equipo

En la Real Sociedad, Matarazzo no podrá contar con Yangel Herrera, Álvaro Odriozola ni con Ander Barrenetxea, todos lesionados, y no hay sancionados en la convocatoria. El once probable lo formarían Álex Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Héctor Fort, Igor Zubeldia, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic, Carlos Soler y Orri Óskarsson.

En el Sevilla, García Plaza tiene cuatro bajas por lesión: Alfon González, Miguel Ángel Sierra, José Ángel Carmona y Marcao, sin sancionados. El once probable visitante estaría formado por Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Castrín, Gabriel Suazo, Kike Salas, Lucien Agoumé, Jon Guridi, Rubén Vargas, Youssouf Fofana, Félix Correia y Lucas Stassin. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

El texto tiene un par de detalles gramaticales (sobre todo el género del artículo en "Real Sociedad", que es femenino: la Real Sociedad) y un par de giros que suenan más naturales en la prensa deportiva española de otra manera.

Aquí tienes la versión corregida, sin líneas ni cursivas:

La Real Sociedad recibe al Sevilla en el Reale Arena de San Sebastián, en un partido de LaLiga entre dos equipos que llegan con ganas de corregir el rumbo.

La Real atraviesa un momento irregular. Cayó por 2-1 ante el Crystal Palace en la Europa League y antes había perdido por 3-2 en el campo del Racing de Santander, dos derrotas seguidas que enfrían la buena imagen previa.

A pesar de todo, el equipo de Pellegrino Matarazzo ocupa la quinta plaza de la tabla. Su último triunfo liguero fue un 1-0 frente al Rayo Vallecano a principios de noviembre.

El Sevilla de Luis García Plaza llega después de empatar 1-1 ante el Betis en el derbi. El conjunto sevillista no pierde desde la derrota por 3-1 frente al Getafe a comienzos de mes.

Los andaluces son séptimos y han dejado la portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos. Esa solidez pondrá a prueba a un ataque local que solo ha marcado seis goles en sus últimos cinco encuentros.

El último precedente en Liga cayó del lado del Sevilla, que ganó por 1-0 en mayo. La Real querrá tomarse la revancha en casa.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el canal de TV, el streaming en directo y la previa del partido.

Estado de forma

La Real Sociedad suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 2-1 en contra ante el Crystal Palace en la Europa League. Antes cayó por 3-2 ante el Racing de Santander, ganó por 1-0 al Rayo Vallecano y empató 1-1 frente al Lyon. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó ocho.

El Sevilla registra dos victorias, dos empates y una derrota en el mismo tramo. Su último partido fue un 1-1 ante el Betis en LaLiga, tras el 0-0 frente al Alavés y la derrota por 3-1 ante el Getafe. Ganó por 0-3 en su visita al Sporting Hortaleza en la Copa del Rey y por 2-0 al Osasuna. Los andaluces anotaron siete goles, encajaron cuatro y dejaron la portería a cero en tres ocasiones.

Historial de enfrentamientos

El último duelo entre ambos fue el 4 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Sevilla por 1-0 en casa. En los cinco enfrentamientos recientes, el Sevilla ganó tres y el Real Sociedad dos. Cada equipo marcó seis goles en esa serie.

Standings

En la clasificación de LaLiga (Primera División), la Real Sociedad ocupa la quinta posición y el Sevilla la séptima.