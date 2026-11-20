Cómo ver el Real Sociedad B vs Cádiz con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 21 nov 2026 - 10:15 Estadio Zubieta XXI

La Real Sociedad B recibe al Cádiz en el Estadio Zubieta XXI en un partido de Segunda División importante para ambos equipos en la zona baja de la tabla.

El equipo de Ion Ansotegui ocupa el 18.º puesto y lucha por alejarse de la zona de descenso. Los dos empates en sus dos últimos partidos de liga han estabilizado un poco su situación, pero el margen de error sigue siendo escaso.

El Cádiz llega en un mal momento. El equipo de Borja Jimenez está anclado en el 20.º puesto y ha perdido dos de sus tres últimos partidos de liga, en los que ha encajado tres goles. El empate ante el Eibar en su último encuentro dejó un pequeño motivo para el optimismo, pero los visitantes necesitan victorias, no empates.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade interés al duelo. La Real Sociedad B ganó 2-0 cuando los equipos se enfrentaron en el campo del Cádiz en febrero de 2026, aunque un encuentro anterior en Zubieta terminó 3-3, lo que apunta a que podría haber goles.

Para los locales, los tres puntos les permitirían salir de los tres últimos puestos y les darían una base sólida sobre la que construir. Para el Cádiz, cualquier resultado que no sea una victoria agravaría una crisis que ya apremia.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Real Sociedad B vs Cádiz, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Novedades y plantillas de los equipos