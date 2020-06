Real Sociedad amenaza con no jugar la Liga Nacional si no recibe ayuda económica

El presidente de los Aceiteros aseguró que si no reciben financiamiento "no podremos participar en el torneo porque no tenemos dinero".

Ricardo Elencoff, presidente de , admitió que su club atraviesa tal crisis económica que hasta podría quedarse sin jugar el próximo Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional.

“Si nosotros no tenemos financiamiento y no tenemos patrocinio del gobierno, Real Sociedad no podrá participar en el torneo porque no tengo dinero. Primero porque no tengo para pagar el cuerpo técnico y no tengo patrocinadores. Me han llamado varios anunciantes que me han dicho, perdimos 50 millones, te puedo dar 200 mil lempiras por la publicidad del frente de la camisa”, comentó el dirigente en Radio Internacional.

Elencoff admitió que no tienen los recursos en esta coyuntura. “Nosotros somos un equipo que nos manejamos en una planilla entre 700 mil y 800 mil en sueldos y salarios. Alrededor cada mes cuesta un millón cien mil para operar. Para iniciar necesito un presupuesto de cinco millones de pesos valorando ingresar a liguillas y semifinales. Allí se disparan los gastos pero se vende más publicidad a patrocinadores”, explicó.

“Mi mamá se pone mamada (enojada) cuando se entera que no le hemos pagado a los jugadores. Nosotros nos enamoramos de esto cuando mi hermano Wilson Omar Reyes estaba en el fútbol. Ahora me da pena no poder pagarles a los jugadores porque no hay dinero”, agregó.

Y cerró pidiendo asistencia del gobierno: “Que el gobierno de 27 millones o más para el funcionamiento de la Liga Nacional, pero tenemos que sentarnos para reorientar el tema en la Liga, de hacer conciencia al gobierno y explicarle al pueblo lo que significa el fútbol y que no satanicen porque la noticia, ya que no se transmitió de la mejor forma posible. Lo que se pide es que el gobierno haga una inversión de darle esparcimiento a la afición”.