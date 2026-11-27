Cómo ver el Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 27 nov 2026 - 22:00 America First Field

El Real Salt Lake recibe al Vancouver Whitecaps en el America First Field de Salt Lake City en un partido de la MLS. Ambos equipos vuelven a enfrentarse apenas unos días después de su último duelo.

El equipo de Pablo Mastroeni llega en una racha irregular. Perdió 2-0 en Vancouver el 23 de noviembre, después de empatar 1-1 con el Seattle Sounders.

El RSL ocupa la novena posición de la Conferencia Oeste y ha ganado dos de sus últimos cinco partidos. Su victoria por 2-1 ante el LA Galaxy a principios de este mes demostró que aún puede obtener resultados frente a rivales de su región.

Vancouver llega en mejor forma. El equipo de Jesper Soerensen ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y lidera la clasificación de la Conferencia Oeste.

En esa racha, el Whitecaps ha marcado 13 goles y ha encajado solo tres. Entre sus resultados figuran una victoria por 5-1 sobre Seattle y otra por 4-1 ante el San Diego FC. Además, no ha encajado ningún gol en sus dos últimos partidos.

El RSL intentará poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas contra este rival. Vancouver ha ganado los cinco últimos enfrentamientos que figuran en los datos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, dónde ver el partido y cómo seguirlo.

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