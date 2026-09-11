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¿Real o Atlético? Un salvavidas madrileño rescata a Chiesa del infierno del Liverpool

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El nombre de Kiwior se vincula a un traspaso a LaLiga

La incertidumbre sobre el futuro de la estrella italiana Federico Chiesa en su club, el Liverpool, va en aumento.

Los informes vinculan a Federico Chiesa con un traspaso a la Liga española durante el mercado invernal, en medio de un creciente interés del Atlético de Madrid y del Valencia.

El sitio Tribuna señaló, citando a "Calciomercato", que Chiesa podría reencontrarse con su compañero cedido Harvey Elliott en las filas de un Valencia en apuros, que actualmente ocupa la última posición de la Liga española con un solo punto en 4 partidos.

El Atlético de Madrid también sigue de cerca la situación del jugador italiano, después de haber fracasado en volver a fichar a Nico González, procedente de la Juventus, tras la exitosa etapa de cesión que pasó con el equipo.

Chiesa ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego en el Liverpool desde su llegada procedente de la Juventus en 2024, ya que solo disputó 104 minutos en la Premier League durante su primera temporada, antes de ser titular en un único partido la temporada pasada.

Chiesa no ha participado hasta ahora en ningún partido oficial esta temporada, y además fue excluido de la lista del Liverpool para la Liga de Campeones de Europa, pese a que dicha lista incluyó a jugadores lesionados como Hugo Ekitike y Giovanni Leoni.

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