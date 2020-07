Zidane confirma la ausencia de Hazard: "Tiene molestias y no queremos arriesgar"

El entrenador francés ha confirmado que el belga vuelve a tener problemas físicos y no jugará con el Real Madrid ante el Athletic.

Zinedine Zidane ha confirmado que Eden Hazard vuelve a estar lesionado y no jugará el partido del contra el Athletic de este domingo. "Eden está teniendo estos días molestias y no queremos arriesgar nada, y él el primero. Ojalá que sea poca cosa y podamos verlo de nuevo antes del final. de la Liga Lleva tres o cuatro días fuera y espero que se pase rápido. Es el día a día, no sabemos nada más que es un golpe fuerte. Están ahí los que saben, los doctores y los fisios, hay gente muy competente. Es un golpe ante el y es cuestión de días", explicó el técnico.

"Lo de Hazard son las cosas que no queremos que pasen, eso es lo peor para mí. No sólo yo, aquí hay mucha gente que ayuda al jugador. Para Eden es su primer año y él quiere ayudar al equipo. Y cuando no puede hacerlo no está contento. No creo que tenga miedo, lo que quiere es estar bien para jugar. Si no se ve al 100% es un problema para él y para todos, porque le queremos a tope. Lo que espero es que en breve salgamos de eso", añadió sobre la frustración sobre sus continuas lesiones.

El duelo ante el Athletic

"Otro partido de mucha dificultad. San Mamés es un campo siempre complicado para todos, sabemos la situación. Habrá que hacer un gran partido, pero estamos preparados".

Benzema y el 'caso Valbuena'

"Lo de la Fiscalía es un tema personal de Karim, no voy a hablarlo aquí. Yo le veo bien anímicamente y pensando en el partido de mañana".

Defender el lideraro

"En el Madrid siempre hay presión y eso es bueno, es lo bonito de nuestra profesión, cada uno en su parcela, ahora me toca como entrenador. Es lo que te lleva a hacer cosas buenas, esa presión. Los jugadores saben que es una competición complicada, difícil, larga, y que los que hicieron antes y en el confinamiento demuestra que quieren ir a por todo. Aquí no hay euforia porque no hemos ganado nada. Hay trabajo y compromiso para hacerlo bien y tratar de ganar partidos. Lo importante son los jugadores, todos lo somos, cada uno en su parcela, pero son ellos los que pelean, luchan, entrenan, juegan... El grupo es siempre lo más importante".

El buen nivel de Courtois

"Está demostrando que es un grandísimo portero, no voy a decir si es el mejor del mundo porque cada uno tiene su opinión. Estamos contentos de tenerle, sus datos son impresionantes."

Trabajo físico y mental

"Todo es importante. Faltan pocos partidos pero jugamos cada tres días, incluso dos. Tú necesitas mucha concentración en todo, en la recuperación, el físico, los entrenamientos. Son detalles al final, siempre lo digo. Estamos bien. Ser entrenador de estos jugadores me hace disfrutar cada día, y voy a seguir haciéndolo. Sabemos que tenemos otro partido complicado mañana y ahí vamos a poner toda nuestra energía".Foco en la plantilla

Militao

"Acaba de llegar, está trabajando para legar al nivel de Rafa y Sergio. Mañana le va a tocar jugar y yo estoy contento de Mili porque es un jugador de presente y de futuro".

Rodrygo

"Está bien, es un jugador que está cambiando poco a poco, trabajando mucho. Es un chico encantador, bueno, y al final nos aprovechamos de sus cualidades. A seguir".