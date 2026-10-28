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Los dos grandes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona, han dejado a un lado su acérrima rivalidad nacional para enviar mensajes de solidaridad tras una colisión mortal entre trenes de alta velocidad ocurrida el miércoles por la mañana en el centro de España. Al menos 10 pasajeros perdieron la vida cuando dos trenes chocaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

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Los gigantes españoles lamentan la tragedia ferroviaria

Los dos clubes del Clásico expresaron rápidamente su apoyo a las familias de las víctimas mortales y a los pasajeros heridos después de que la tragedia se produjera a primera hora de la mañana al sur de Madrid, en la línea que conecta la capital con Sevilla. En el accidente se vieron implicados un tren AVE de Renfe, la compañía estatal, que transportaba a 397 personas, y un tren de la compañía privada Iryo con 147 pasajeros a bordo. Dos vagones de Iryo cayeron por un terraplén después de que un tren chocara contra la parte trasera del convoy que estaba detenido delante.

El club catalán transmite su más sincero apoyo

Según el periódico español El Mundo, bomberos de localidades cercanas acudieron al lugar junto con tres helicópteros medicalizados y dos unidades móviles de cuidados intensivos, mientras que el alcalde de Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, confirmó en X que la capital también había enviado equipos de emergencia.

El alcalde de la cercana Urda, Manuel Galan, declaró a la televisión pública TVE que los responsables de Protección Civil habían pedido al municipio que preparara un pabellón deportivo para acoger a los supervivientes.

En un comunicado sobre la tragedia publicado en X, el Barcelona escribió: «El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario entre Los Yebenes y Urda (Toledo)».

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«El club quiere transmitir su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas y desear una pronta recuperación a todos los heridos».

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La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, advirtió a TVE de que el número de fallecidos «seguramente aumentará», mientras que el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó en X que el consulado de Italia en Madrid estaba comprobando si había ciudadanos italianos afectados.

En un mensaje de condolencia publicado en la web oficial del club, el Real Madrid declaró: «El Real Madrid CF desea expresar su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo».

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«El club quiere transmitir sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, así como su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente».

«El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todas las personas que trabajan en las labores de auxilio, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de inmensa tristeza».

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Las autoridades abren una investigación urgente sobre el accidente

Mientras el gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, la Guardia Civil ha desplegado un equipo especializado en catástrofes para determinar la causa de la colisión, según El Pais. La tragedia se produce apenas nueve meses después de que 45 personas murieran cerca de Adamuz y constituye el accidente ferroviario más mortífero de España desde 2013, cuando murieron 80 personas. Se esperan homenajes y minutos de silencio en los estadios de fútbol españoles este fin de semana.