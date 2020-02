Real Madrid y Barcelona, prohibido mirar hacia atrás

Tras sus eliminaciones coperas, blancos y culés no pueden despistarse en su lucha por el título liguero; Osasuna y Betis miden sus reacciones.

Prohibido mirar hacia atrás. Esa es la consigna para y , primer y segundo clasificado de , si no quieren desviarse en la carrera por el título. Este domingo, los blancos visitarán El Sadar para enfrentar al , mientras que los azulgrana viajarán a para medirse al Real . Los dos colosales de lo hacen sólo tres días después de caer en cuartos de final de la .

El 29 de mayo de 1955 había sido el último día que tanto el FC Barcelona (30 veces campeón) como el Real Madrid (19) quedaron eliminados en la misma jornada de Copa del Rey. En aquella ocasión, hace casi 65 años, el cuadro capitalino era apeado por el Sevilla en semifinales, mientras que el conjunto catalán se despedía en la misma instancia ante el Athletic, precisamente el club que le echó del certamen el pasado jueves con el agónico gol de Iñaki Williams. Dos horas antes, los madridistas caían 3-4 en su propio feudo ante una Real enorme y un Isak descomunal.

EL SADAR MIDE LA REACCIÓN DEL MADRID

El equipo de Zinedine Zidane disputa su partido sobre las 16:00 horas, por lo que tendrá la posibilidad de estirar a seis su diferencia de puntos sobre el Barcelona en lo más alto de la clasificación. Los madridistas encajaron el jueves una dura derrota 3-4 en el Santiago Bernabéu, con la llevándose el boleto a semifinales del torneo del KO gracias a un Isak en estado de gracia. Con ese panorama, Pamplona medirá la reacción del Madrid con la desconfianza de tener que recibir a un gigante herido.

Con el foco puesto en Gareth Bale, que vuelve a una lista después de cuatro partidos, no es descabellado pensar que el extremo galés pueda ocupar un lugar en el once de Zidane, formando ataque con Karim Benzema. Se espera que 'Zizou', que sigue cuidando a Hazard y que se ha dejado en Madrid a James, Nacho, Rodrygo y Brahim, saque a su equipo de gala. Así las cosas, un probable once sería con Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema y Vinicius, pero sería arriesgado descartar al ex del .

SETIÉN SE REENCUENTRA CON EL BETIS

Más tarde, sobre las 21:00 horas, llegará el turno del vigente campeón. El Barça de Setién, que jugó bien pero cayó ante el Athletic sobre la bocina, buscará la recuperación visitando un campo difícil como el Benito Villamarín, que se reencuentra con Quique Setién. "Pasé dos años maravilloso en el Betis, sólo tengo palabras de agradecimiento por lo que ayudó a mi crecimiento. Es cierto que los últimos meses fueron duros, esa fue la impresión desde fuera, pero yo no le guardo ningún rencor a nadie y me quedo con lo bueno, con el día a día y con los amigos que dejé. Me fui satisfecho porque sé en la situación en la que estaba el Betis cuando llegué y en la que lo dejé cuando me fui", reconocía Setién en su rueda de prensa del sábado.

Con 14 jugadores disponibles en la primera plantilla debido a la baja de Gerard Piqué por sanción, el entrenador del Barcelona ha convocado a todas las piezas disponibles, más a cuatro refuerzos del : Iñaki Peña, Ansu Fati, Ronald Araújo y Riqui Puig. El central uruguayo, que reemplaza a Piqué, ya había viajado a Bilbao el jueves, pero fue uno de los futbolistas descartados en última instancia.