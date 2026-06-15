Real Madrid y Barcelona... La traición corre por las venas de Cocorela

El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Marc Cucurella, lateral del Chelsea, con un contrato a largo plazo.

Aunque su vínculo con los ‘blues’ duraba hasta 2029, el lateral ha firmado con los blancos hasta 2032.

Este verano se especuló con su regreso al Barcelona, pero el Madrid actuó rápido y cerró el fichaje.

Tras el anuncio, llovieron las críticas por “traición” contra el jugador de 27 años, formado en La Masía.

No es la primera vez: comenzó en la cantera del Espanyol.

En 2012 ya dejó el Espanyol para fichar por el Barça.

Tras formarse en las categorías inferiores del Barça, fue cedido al Eibar en 2018 y después regresó.

La segunda llegó en verano de 2026, al fichar por el Real Madrid, histórico rival del Barça.