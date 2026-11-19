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Vuelve a repetirse el guion del fichaje de Rodri por el Barcelona, pero esta vez con los papeles invertidos. El conjunto azulgrana fue quien le arrebató el futbolista español en el último momento, y ahora el Real Madrid se prepara para responder de la misma manera. El objetivo es un joven jugador al que se describe como el "nuevo Rodri" en el centro de la defensa.

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Últimamente, los objetivos del Real Madrid y del Barcelona en el mercado de fichajes se han cruzado. Los dos gigantes del fútbol español buscan constantemente reforzar sus plantillas, y quizá el ejemplo más claro de los últimos mercados sea el de Rodri, que dio marcha atrás en su decisión en el último momento.

Cuando parecía que el capitán de la selección española tenía cerrado su fichaje por el Real Madrid, el Barcelona aprovechó la incertidumbre de última hora para hacerse con el talentoso centrocampista.

Ahora, Barcelona y Real Madrid vuelven a coincidir en el mercado, pero esta vez pensando en el futuro, con el fichaje de un jugador. Sin embargo, aunque el escenario de Rodri podría repetirse, en esta ocasión los papeles estarán invertidos.

Según el portal español "El Desmarque", el Barcelona intentó fichar a Luka Vušković, defensa de 19 años con contrato con el Brighton hasta junio de 2031. Se trata de un internacional croata al que la dirección deportiva del Barcelona prefiere para formar pareja con Pau Cubarsí en el centro de la defensa.

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El club inglés es consciente del interés del Barcelona y no quiere desprenderse del central durante el actual mercado de invierno. Se espera que escuche ofertas al final de la presente temporada a cambio de una cantidad importante, y es ahí donde entra en juego el Real Madrid.

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El medio español informó, de manera indirecta, del interés del Real Madrid por Luka Vušković. Al parecer, el conjunto blanco está adoptando un enfoque menos directo para intentar arrebatarle esta joven promesa al Barcelona.

Para evitar que se repita la decepción vivida con Rodri, la dirección del club blanco podría cambiar de táctica durante el próximo mercado.

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El Barcelona ve en Vušković la solución ideal para el futuro de su defensa. El croata reúne todas las características que busca el club catalán: es joven, fuerte físicamente, tiene buen juego con los pies y es capaz de iniciar la jugada desde atrás, lo que lo hace encajar a la perfección en el estilo del Barcelona.

La dirección deportiva azulgrana imagina a Vušković junto a Pau Cubarsí como la pareja de centrales del futuro, un dúo capaz de proteger la defensa del equipo durante muchos años y de aportarle equilibrio entre fuerza y técnica.

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Por su parte, el Real Madrid observa la situación con calma, pero se mueve entre bastidores. El club blanco conoce bien el valor de los defensas jóvenes en el mercado actual y sabe que dejar que un jugador como Vušković se marche al Barcelona sería un gran error.

Por ello, el Real Madrid estudia entrar en la operación de otra forma, evitando el choque directo con el Barcelona en invierno y esperando hasta final de temporada, cuando el Brighton abra la puerta a las negociaciones.

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El Brighton conoce bien el valor de su jugador y no lo dejará escapar fácilmente, sobre todo porque tiene un contrato largo hasta 2031, lo que otorga al club inglés una gran fuerza en la negociación y le permite pedir una suma enorme por su traspaso.

Las previsiones apuntan a que la operación podría alcanzar cifras elevadas, acordes con un talento como Vušković, lo que convierte la pugna entre Real Madrid y Barcelona no solo en una batalla deportiva, sino también económica.