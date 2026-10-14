El Real Madrid, adidas y FARM Rio, la emblemática firma de moda de Río de Janeiro, se han unido para lanzar una llamativa colección de ropa y accesorios que celebra el profundo vínculo histórico entre el fútbol brasileño y el gigante español.

Durante décadas, el talento brasileño, con su desparpajo y alegría, ha contribuido a definir al Real Madrid. Desde figuras icónicas como Kaká y Marcelo hasta estrellas mundiales actuales como Vinícius Júnior y Rodrygo, el ADN futbolístico de Brasil se ha convertido en sinónimo de la grandeza del Real Madrid.

Esta nueva colaboración tiende un puente entre Río de Janeiro y Madrid al unir el legado del fútbol de élite con la vibrante estética del estilo de vida sudamericano.

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En el centro de esta colección cápsula hay una reinterpretación de las prendas clásicas de entrenamiento y de uso diario del club mediante los característicos motivos botánicos, las intensas paletas de colores y los atrevidos estampados tropicales de FARM Rio.

La versátil colección abarca desde prendas de calentamiento para los días de partido hasta ropa de calle para el día a día. Incluye camisetas para antes de los partidos en versiones claras y oscuras, además de chaquetas y pantalones de chándal, sudaderas con capucha, faldas, bufandas, gorras, bolsas de tela y calcetines.

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En toda la colección, los motivos orgánicos se integran en la identidad visual del Real Madrid para crear una expresión distintiva de la cultura futbolística, pensada para lucirse tanto los días de partido como en cualquier otra ocasión.

En lugar de centrarse exclusivamente en el afán competitivo, la campaña se inspira en la altinha, el famoso pasatiempo brasileño que se practica en círculos en la playa.

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Como en la altinha no hay marcadores ni ganadores, sino jugadores que mantienen el balón en el aire siguiendo un ritmo compartido, sirve como metáfora de la comunidad, la creatividad y el poder del fútbol para unir a las personas.

Al combinar la filosofía de FARM Rio, «Vístete de felicidad», con la mentalidad ganadora del Real Madrid, este lanzamiento ofrece a los aficionados una nueva forma de celebrar la cultura futbolística tanto dentro del Santiago Bernabéu como en la calle.

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Compra la colección adidas x Real Madrid x FARM Rio

La colección adidas x Real Madrid x FARM Rio ya está disponible en tiendas adidas seleccionadas, en la web oficial de adidas, en las tiendas oficiales del Real Madrid y en la tienda online del Real Madrid.



