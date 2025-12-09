Real Madrid vs. Wolfsburgo, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid femenino recibe a Wolfsburgo femenino este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Real Madrid femenino vs. Wolfsburgo de la Champions League femenina 2025-26

Las Merengues llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Arsenal en la fecha cuatro, a pesar del gol de Caroline Weir. El equipo dirigido por Pau Quesada Tormos es séptimo en la clasificación con siete puntos, obligadas a sumar para no comprometer su lugar en la siguiente etapa del torneo durante las fechas finales.

Por su parte, las Lobas vencieron por 5-2 a Manchester United en su más reciente partido en el torneo continental, con dobletes de Ella Peddemors y Lineth Beerensteyn, junto a una anotación de Vivien Endemann. El cuadro a cargo de Tommy Stroot es tercero en la tabla con nueve unidades, cerca de confirmar su pase de manera directa a la ronda de eliminación directa.

Cómo ver Real Madrid femenino vs Wolfsburgo femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y Esport3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Real Madrid femenino vs Wolfsburgo femenino

Liga de Campeones - Women's Champions League Alfredo Di Stefano

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stéfano.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Real Madrid femenino

Las Merengues buscan un triunfo que les permita mantener las esperanzas de terminar la fase de liga entre las mejores cuatro. Además, Caroline Weir y Alba Redondo apuntan a anotar para mantenerse entre las líderes de goleo del certamen continental.

Por su parte, Linda Caicedo viene de cumplir 100 partidos con el uniforme del Real Madrid.

Las Blancas buscan superar los cuartos de final de la Champions League por primera en su historia, al tiempo que siguen en la búsqueda de su primer título en su versión femenil, una misión que en España luce imposible con la presencia del dominante Barcelona, aunque en Europa tampoco han logrado superar a las grandes potencias del continente.

Noticias del equipo Wolfsburgo femenino

Las Lobas son una de las grandes potencias del balompié alemán, terminando en los dos primeros puestos de la Bundesliga en todas las temporadas excepto una desde 2012, con siete títulos de liga en sus vitrinas, junto a otros 11 de copa.

Actualmente ocupan la segunda posición en el fútbol germano, mientras que en la Champions League no levantan el trofeo desde 2014, mientras su última aparición en una final fue en 2023.

Wolfsburgo tiene entre sus principales figuras a Lineth Beerensteyn y Ella Peddemors, con cuatro y tres anotaciones en el torneo hasta el momento, ambas serias candidatas a terminar en lo más alto de la tabla de goleadoras, con un equipo que tiene todo para llegar lejos en el certamen.

