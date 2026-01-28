Real Madrid vs. Rayo Vallecano, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Rayo Vallecano este domingo 1 de febrero a las 14:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la vigésima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.
Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Rayo Vallecano de LaLiga 2025-26
Los Merengues llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Villarreal en la fecha 21, con un doblete de Kylian Mbappé. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es segundo en la clasificación con 51 puntos, solo uno por debajo del Barcelona.
Por su parte, el Rayo perdió por 1-3 a manos de Osasuna en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Pathé Ciss. El cuadro a cargo de Iñigo Pérez es décimo sexto en la tabla con 22 unidades, una por encima de la zona de descenso.
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Fubo
|Ver aquí
|DAZN
|Ver aquí
|Disney+
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de DAZN ,DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.
Hora de inicio de Real Madrid vs Rayo Vallecano
El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.
- México: 07:00 horas
- Argentina:10:00 horas
- Estados Unidos: 08:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Real Madrid
Los Merengues quedaron a deber a mitad de semana en la Champions League con una derrota por 2-4 a manos del Benfica, aún con el doblete conseguido por Kylian Mbappé, además de sufrir las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo.
Los Blancos quedaron fuera del top ocho con el descalabro, de manera que tendrán que ganarse un lugar en los octavos de final a través del playoff, un duro golpe para los futbolistas, quienes ya enfrentan un calendario apretado.
Noticias del Rayo Vallecano
El Rayo ha entrado en polémica después de una publicación en redes sociales de Pahté Ciss, quien no escondió su molestia por el nulo reconocimiento de parte del club por su éxito en la Copa Africana de Naciones.
“El Rayo no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pahté, campeón de la Copa Africana de Naciones y no han tenido ese jodido detalle, vaya club de mierda”, expresó.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
