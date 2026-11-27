Cómo ver el Real Madrid vs Deportivo Alavés con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión con el operador oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Previa del partido
El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés este fin de semana en el Estadio Bernabéu, en un partido de LaLiga en el que el equipo de Jose Mourinho buscará prolongar su pleno de victorias.
El Madrid llega en un gran momento tras vencer el martes por 5-1 al PSV en la Champions League. Se fue por detrás al descanso después de que Ivan Perisic transformara un penalti, pero un triple cambio en el intervalo cambió el partido. Federico Valverde empató, Jude Bellingham marcó un magnífico gol desde lejos y Kylian Mbappe anotó dos tantos antes de que Vinicius Junior cerrara la goleada.
Mourinho no quedó satisfecho con la primera parte. Contó que en el descanso utilizó vídeos para mostrar a sus jugadores qué estaba fallando y advirtió de los riesgos de depender de las remontadas. Thibaut Courtois se sumó a ese mensaje y afirmó que el Madrid no debe dejarse llevar por la euforia.
Bellingham ha sido el gran protagonista. Mourinho lo calificó como el mejor centrocampista del mundo tras la victoria ante el PSV, mientras que el internacional inglés atribuyó su buen momento al entrenador y a sus compañeros.
El Alavés, dirigido por Quique Sanchez Flores, llega a Madrid después de ganar por 3-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña en su último partido. Ocupa la novena posición de LaLiga y ha alternado resultados en sus últimos encuentros, entre ellos una dura derrota por 6-1 ante el Barcelona el 31 de octubre.
El Madrid es segundo en la clasificación y ha ganado sus cinco últimos partidos. Aquí te contamos cómo ver el encuentro, además de las últimas novedades de los equipos y su estado de forma.
A continuación figuran el canal de televisión y las opciones de streaming para ver el Real Madrid vs Alavés. Sigue el partido en directo desde el Bernabéu a través del operador indicado.
Novedades y plantillas de los equipos
Real Madrid contra Alavés alineaciones probables
Once inicial
Manager
- J. Mourinho
- Q. Sanchez Flores