Cómo ver el Real Madrid vs Celta de Vigo con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga en el estadio Bernabéu, donde recibe al Celta de Vigo. El equipo de Jose Mourinho busca mantener la presión sobre el líder, el Barcelona.

El Madrid ocupa el segundo puesto en la clasificación de LaLiga, a tres puntos del Barcelona, y llega a este encuentro tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. Esa racha incluye un triunfo por 1-2 en el Camp Nou y dos victorias consecutivas en la Champions League ante el RB Leipzig y el AEK Atenas.

Mourinho se ha mostrado tajante antes del partido. Zanjó los rumores sobre un posible traspaso del joven delantero Endrick al insistir en que el brasileño es una pieza central de sus planes, y dejó claro que ningún jugador tiene garantizado un puesto de titular en el Bernabéu. Vinicius Junior, que solo había marcado un gol en LaLiga antes del parón internacional, regresa tras marcar cinco tantos en dos partidos con Brasil.

El Celta de Vigo llega a Madrid dirigido por Claudio Giraldez y con resultados recientes dispares. No ha ganado ninguno de sus tres últimos partidos de LaLiga, aunque la victoria por 5-0 ante el Salamanca CF UDS en la Copa del Rey le dio confianza antes del parón internacional.

Con tres partidos en ocho días en el horizonte para el Real Madrid, la profundidad de la plantilla se pondrá a prueba. Mourinho ha dejado claro que quiere disponer de alternativas en todas las posiciones, y este encuentro abre un exigente tramo invernal.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Real Madrid vs Celta de Vigo.