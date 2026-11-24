Noticias del equipo

El Real Madrid de José Mourinho no tiene bajas por lesión ni sanciones registradas. Su once probable incluye a Courtois en la portería, una zaga con Militão, Dumfries, Cucurella y Rüdiger, Camavinga en el centro del campo y un ataque con Vinícius Júnior, Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva y Mbappé.

Tampoco constan ausencias ni sanciones en el PSV de Peter Bosz. Su once probable lo forman Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Júnior, Van Bommel y Til. Iremos actualizando las novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven este martes en el Santiago Bernabéu, en un partido de la Champions.

El equipo de José Mourinho llega lanzado. Suma nueve victorias consecutivas tras remontar el sábado ante el Celta de Vigo por 2-1, con goles de Jude Bellingham y de Carlos Espi en el minuto 85.

El Bernabéu pasó de los nervios al estallido. Espi explicó después que se le puso la piel de gallina con el apoyo de la grada, y Thibaut Courtois reconoció que la charla de Mourinho en el descanso cambió el partido.

Para la cita europea, Mourinho tiene previsto recuperar a Vinícius Júnior en el once inicial. El brasileño dio el centro del que nació el gol de la victoria ante el Celta.

El PSV de Peter Bosz llega con otro tono. Goleó 4-1 al NEC Nimega en la Eredivisie, pero el 4 de noviembre cayó 1-2 ante el Brujas en esta misma competición.

El conjunto neerlandés ocupa el puesto 24 de la tabla, así que necesita puntos en Madrid. El Real Madrid es segundo y quiere mantener su racha en casa.

Antes del pitido inicial, repasamos dónde ver el partido en directo por televisión y online.

Estado de forma

El Real Madrid acumula cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y 4 en contra. Su último resultado fue el 2-1 al Celta de Vigo, y antes ganó 0-3 en Valencia y 2-3 en el campo del AEK Atenas. Dos de esos cinco encuentros acabaron con la portería a cero.

El PSV registra tres victorias, un empate y una derrota, con 19 goles a favor y 5 en contra. Se impuso por 1-4 al NEC Nimega en su último compromiso y antes goleó 7-0 al Willem II. La única derrota fue el 1-2 ante el Brujas en la Liga de Campeones, y el empate 1-1 ante el Feyenoord abrió esta serie.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Real Madrid RMA 1 PSV Eindhoven PSV 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Este será el quinto enfrentamiento entre el Real Madrid y el PSV en la competición, y el primero desde los cuartos de final de la temporada 1988-89, que el conjunto blanco se llevó por un global de 3-2. La campaña anterior, el PSV ganó las semifinales de la 1987-88 gracias al valor doble de los goles fuera de casa. En el tiempo reglamentario, el balance es de una victoria madridista y tres empates.

La clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Real Madrid ocupa la segunda posición y el PSV Eindhoven la 24.