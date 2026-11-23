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No son buenas noticias para Josè Mourinho, su Real Madrid y todos los equipos que esperan poder fichar a Endrick en enero, especialmente el Milan y la Roma. Endrick, que se lesionó ante el Celta Vigo en el partido del sábado, se ha sometido esta mañana a unas pruebas que han revelado una lesión en el aductor izquierdo. Según las primeras informaciones, la joven promesa brasileña estará de baja entre dos y tres semanas.

El jugador nacido en 2006 tiene que parar de nuevo tras la lesión muscular de principios de temporada que le hizo perderse cuatro partidos. No atraviesa su mejor momento el ex del Palmeiras, al que le está costando tanto encontrar minutos como alcanzar su mejor estado físico. También es una mala noticia para el Milan, que, según confirmó Cardinale el pasado sábado a calciomercato.com, incluyó hace tiempo a Endrick en su lista para dar un salto de calidad a la plantilla confeccionada para Amorim.

En los planes de Cardinale, la inversión en Endrick permitiría al Milan contar con uno de los mejores jugadores del mundo como segundo delantero o mediapunta, por detrás de Ramos, la referencia ofensiva. La clave está también en el proyecto deportivo que Amorim tiene en mente para el brasileño: más calidad en la mediapunta, no una alternativa al portugués. Ese era el papel que podría haber desempeñado la wonderkid griega Karetsas antes de decidirse por el proyecto del Borussia Dormtund.

El estado físico de Endrick podría suscitar algunas dudas en Cardinale, que sigue en contacto directo con Roc Nations: en los últimos días se celebró en Milán una reunión entre el propietario del Milan y una persona enviada por la agencia que representa los intereses de Endrick.

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En líneas generales, esta lesión de Endrick no cambia la estrategia del Milan en el mercado: su intención es presentar una oferta importante al Real Madrid en enero y, si no llega a buen puerto, aplazar la operación hasta el próximo verano. Porque Cardinale tiene claro que el matrimonio entre Endrick y el Milan debe celebrarse.

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El único plan B sería encontrar a un jugador de calidad en la mediapunta que sepa jugar en los espacios intermedios, teniendo en cuenta que Cisse crece y marca muchos goles partido tras partido. Sin duda, serían más necesarios los refuerzos en las posiciones de central y de suplente de Ramos, dada la segura salida de Camarda como cedido.