La competencia entre el Barcelona y el Real Madrid se intensifica por el fichaje del talento inglés JJ Gabriel, delantero del Manchester United, después de que el jugador de 16 años decidiera abandonar Old Trafford, en medio de previsiones de que su futuro se resuelva durante el mercado de invierno de enero de 2027, pese a que persisten obstáculos administrativos que podrían afectar la conclusión del traspaso.

Según el periodista Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena Sky Alemania, las partes implicadas buscan concretar la salida de Gabriel el próximo mes de enero, mientras grandes clubes europeos, entre ellos el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, siguen la situación del jugador, sin que el club alemán haya presentado una oferta oficial hasta el momento.

Gabriel, apodado "el pequeño Messi" por su talento y sus cualidades individuales, despierta un interés creciente de los dos gigantes del fútbol español, ya que distintos informes apuntan al optimismo del Real Madrid sobre su capacidad para cerrar la operación, mientras el Barcelona continúa siendo un competidor principal en la carrera por incorporar al joven delantero, sin que se haya tomado una decisión definitiva sobre su próximo destino.

En cambio, el Manchester United intenta revertir el curso de la crisis y retener al jugador, pero sus opciones parecen limitadas.

La cadena británica BBC informó de que Gabriel se encuentra actualmente en España, donde entrena bajo la supervisión de un preparador físico personal, al tiempo que se define su futuro deportivo.

Los trámites administrativos se presentan como uno de los principales obstáculos para su traspaso, ya que se está estudiando la posibilidad de que el jugador obtenga un pasaporte europeo, lo que facilitaría su incorporación a un club de la Unión Europea.

En el plano económico, el diario The Guardian señaló que el Manchester United podría recibir una compensación por formación cercana a las 350.000 libras esterlinas únicamente, si el jugador se marcha a un club fuera de Inglaterra, una cifra que podría quedar muy por debajo de su valor potencial en el mercado de traspasos.