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El Real Madrid blinda a Arda Guler con un nuevo contrato.

El anuncio llega a través de un comunicado oficial del propio club español, presidido por Florentino Perez: «El Real Madrid C. F. y Arda Guler han acordado la ampliación del contrato del jugador, que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2032.

Arda Guler llegó al Real Madrid en julio de 2023, a los 18 años. En sus cuatro temporadas con nuestra camiseta, ha disputado 126 partidos y conquistado 5 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes de la FIFA, 1 Supercopa de la UEFA, 1 Liga y 1 Supercopa de España.

Es internacional con Turquía y acumula 38 partidos con su selección.

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El pasado septiembre recibió el premio al «Jugador revelación de la temporada» en la Champions League 2025-2026».

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El propio mediapunta turco declaró: «Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, supe que formaría parte de una historia inmensa —afirmó Arda Guler—. Hoy siento el mismo orgullo y felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor».

«Seguir los pasos de leyendas que han escrito sus nombres en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar nuevos títulos juntos y dejar algún día mi huella en esta historia única».

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«Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en particular, a nuestro presidente, Florentino Perez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el personal y los entrenadores con los que he trabajado. Y mi agradecimiento más especial es para los aficionados del Madrid de todo el mundo, que siempre nos han brindado un apoyo infinito. ¡Por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir formando parte de este club. 2032».

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, ya ha logrado que Arda Guler conviva sobre el campo con otro gran mediapunta: el inglés Jude Bellingham.

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De cara al futuro, el presidente Florentino Perez podría encomendar una nueva misión al Special One: sumar a los dos a un tal Nico Paz.

De hecho, al término de esta temporada, el Real Madrid podrá ejercer la opción de recompra por el mediapunta argentino nacido en 2004 pagando 80 millones de euros, 20 millones más que los 60 millones que recibió del Como en el pasado mercado de verano.

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Una solución táctica podría ser adoptar un 4-2-3-1 con Arda Guler, Jude Bellingham y Nico Paz: un trío de jugadores creativos a la altura del de los Galácticos con David Beckham, Zinedine Zidane y Luis Figo.

Por supuesto, por detrás del referente ofensivo Kylian Mbappé, que escribió un mensaje a su compañero turco por la renovación de su contrato: «Gracias, esta noche dormiré mejor».

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En ese caso, los sacrificados serían los brasileños Vinicius y Endrick, este último todavía en el punto de mira del AC Milan y la Roma en el mercado de fichajes.