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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha opinado sobre el eterno debate entre los dos clubes más grandes de España antes del próximo Clásico entre Barcelona y Real Madrid. El exentrenador del Liverpool reveló por cuál de los dos equipos apuesta actualmente para ganar en el Camp Nou y recordó lo que ha sentido a lo largo de los años respecto a esta rivalidad.

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Klopp revela a quién apoya en el Clásico

Klopp confirmó que verá el próximo gran duelo entre el Barcelona y el Real Madrid. Durante el descanso del partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Arsenal, el seleccionador de Alemania explicó que este encuentro ha estado presente a lo largo de toda su vida futbolística.

A pesar de los cambios en el equilibrio de fuerzas del fútbol español, Klopp sigue muy pendiente de la rivalidad. También seguirá de cerca al delantero alemán Karim Adeyemi y destacó la notable mejoría del jugador del Barcelona en las últimas semanas.

Viejos motivos de rechazo y preferencias actuales

Getty Images

El exentrenador del Liverpool admitió que la magnitud de la rivalidad hace que nunca se pierda el encuentro. «Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida», dijo Klopp, según recoge Bulinews.

Al recordar sus preferencias de siempre, el seleccionador de Alemania explicó con franqueza por qué solía apoyar al Barcelona y señaló como un motivo importante de rechazo las tácticas históricamente agresivas del Real Madrid. «Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid», explicó. «Hoy apoyo al mejor equipo. Y, viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona».

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Fortunas dispares para los grandes del fútbol español

La valoración de Klopp llega mientras ambos clubes atraviesan momentos opuestos en Europa. El Barcelona de Hansi Flick intenta reponerse de una derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, en un partido en el que el mediapunta Dani Olmo sufrió una lesión muscular grave. El español estará de baja un mes, por lo que se perderá el decisivo duelo en el Camp Nou.

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Por el contrario, el Real Madrid de Jose Mourinho llega en un gran momento tras golear por 4-1 al RB Leipzig. Kylian Mbappe aportó un gol y una asistencia en la contundente victoria. Sin embargo, el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Barcelona sin Vinicius Junior, su extremo estrella, que está sancionado.

La hora de dar un paso adelante





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Sin Vinicius para el primer Clásico de la temporada, Mourinho debe acometer una importante reorganización del ataque. Se espera que el técnico portugués confíe en Yan Diomande para cubrir su ausencia en la banda.

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El delantero suplente presentó su candidatura ante el Leipzig con una espectacular volea en los últimos minutos y elevó su balance reciente a tres goles y una asistencia en sus cuatro últimos partidos. Diomande deberá intentar repetir ese gran rendimiento en el partido más importante del fútbol español mientras el Madrid busca demostrar que Klopp se equivoca.



