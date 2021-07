Real Madrid: muchas dudas y muy pocas certezas

Los de Ancelotti se estrenan en pretemporada y ofrecen una versión muy gris con un equipo plagado de suplentes.

Debutó el Real Madrid en pretemporada y lo hizo con una imagen bastante pobre. Bien es cierto que los de Ancelotti saltaron a Ibrox con un XI plagado de suplentes, pero también con nombres de sobra para que la cara ofrecida hubiese sido otra. El Rangers avasalló la portería del Real Madrid desde el minuto 1 y de no ser por Lunin, el marcador podría haber sido de escándalo.

Se suele decir que las pretemporadas son para encajar piezas y dar forma a los equipos. Es cierto, pero no lo es menos que siempre es mejor que las sensaciones sean positivas y para el Real Madrid han comenzado siendo todo lo contrario. En el aspecto puramente deportivo, se vio un equipo aún en fase de construcción y con futbolistas que fueron leyendas, pero a los que ahora mismo la camiseta blanca les viene enorme. Parece que Ancelotti se va a empeñar en recuperar a Marcelo y a Isco, y también parece que ellos no están por la labor de darle la razón. Los canteranos tampoco han comenzado con buen pie esta pretemporada. Antonio Blanco y Víctor Chust no hicieron un buen partido y ya han sido señalados por parte de la afición tras la derrota de ayer. La nota positiva la puso Míguel Gutiérrez, que entró muy enchufado al partido y dejó muestras de su gran potencial. ¿El problema? Que si finalmente se queda Marcelo, con Mendy como titular y con Alaba pudiendo ejercer labores de lateral zurdo, parece que el futuro del canterano esta temporada está lejos del primer equipo.

Pero las dudas van más allá del terreno de juego. En materia de fichajes la cosa no parece que vaya a ir mucho mejor. Ha llegado Alaba, un gran futbolista que en principio viene como central pero que puede desempeñar en varias posiciones si el guión así lo requiere. En cambio, se ha marchado Sergio Ramos, leyenda del club al que en breve le podría seguir Varane. Así las cosas, el Real Madrid queda con Nacho, Militao y el propio Alaba como centrales y si atendemos a la temporada pasada, la cifra se queda corta y faltaría una pieza más de garantías. En el centro del campo, Modric, Kroos y Casemiro no pueden tener una temporada como la pasada, en la que lo jugaron prácticamente todo. Veremos el peso de Odegaard o Ceballos en el equipo, pero la película ya la hemos visto bastantes veces y el final es que siempre terminan jugando en el centro del campo los tres que lo llevan haciendo el último lustro.

Y por último, la delantera. Con Benzema como clara referencia, el peso atacante del equipo pasa exclusivamente por él. Vinicius, Rodrygo o Jovic tendrán que dar un paso al frente o el gol volverá a ser otro punto de debilidad del equipo. Se necesita a alguien que acompañe a un magnífico Benzema, que lleva cargándose el equipo a la espalda desde la marcha de Cristiano Ronaldo. ¿Mbappé? Habrá que esperar al 1 de septiembre.