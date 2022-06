Real Madrid: La larga espera de Ceballos y Asensio

El club sigue sin reunirse con ellos cuando quedan 11 días para la pretemporada.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid tiene en Marco Asensio y en Dani Ceballos los dos casos más difíciles de este mercado de fichaje en lo que a salidas se refiere. Se trata de dos jugadores que acaban contrato en 2023 y por los que el club está dispuesto a escuchar ofertas. Sin embargo, tampoco se descarta ofrecerles una renovación. Es decir, la dirección deportiva está analizando opciones con calma, a pesar de que el tiempo no parece correr en su favor. Mientras tanto, ambos futbolistas esperan en sus respectivas vacaciones una llamada para una reunión definitiva, en la que el club de una vez por todas les comunique si cuenta con ellos o no.

Por su lado, Marco y Dani se están moviendo tratando de encontrar alternativas en caso de una marcha. Tienen buen cartel en Italia, destino que ahora mismo parece el más factible para ambos. En el caso del balear, su entorno ha recibido varias llamadas interesándose por su situación, siendo el Milán el equipo más interesado en este momento. En caso de dejarle marchar, el Madrid empezaría a escuchar ofertas que fuesen entre los 30 y los 35 millones de euros. Ceballos se encuentra rodeado de su familia valorando opciones de cara al futuro. La que más le gusta sigue siendo el Betis, pero de momento es complicado que el equipo verdiblanco pueda pagar los 12-15 millones que quieren desde el Bernabéu, sumándole la alta ficha del futbolista.

La pretensiones de ambos son similares en algunos puntos. La principal son los minutos de juego, y es que tanto el mediocampista como el atacante quieren sentirse importantes en el equipo al que vayan. Actualmente no son primeras espadas en el Madrid: Asensio tiene por delante a Rodrygo o incluso a Valverde, mientras que Ceballos es el último en la rotación de centrocampistas, que este año tiene un futbolista más con la llegada de Tchouameni. De ahí que ambos miren con recelo quedarse, aunque tampoco descartan esa opción. Sobre todo Asensio, que cuenta con la confianza de Ancelotti y que, como se ha demostrado esta temporada (42 partidos), puede sumar minutos con regularidad. Carletto también es un enamorado de Ceballos, pero el sevillano tiene más dudas respecto a su papel en el equipo, por lo que su marcha está ahora más cerca.

En lo económico, el club todavía no les ha hecho llegar una propuesta, pero la idea es que el salario no sea muy diferente al que perciben actualmente. Esto puede marcar la negociación, ya que ambos futbolistas esperan una mejora de condiciones. Principalmente Asensio, que ha acabado la temporada con 12 goles como el tercer máximo goleador del equipo.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y tantos puntos discordantes a estas alturas, se antoja complicado que Asensio y Ceballos sigan la temporada que viene en el Real Madrid. Ninguna puerta está cerrada, pero el tiempo pasa y ninguna de las partes parece en este momento dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. Una situación comprometida para todos, pero que esperan poder solucionar en las próximas semanas.