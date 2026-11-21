Noticias del equipo

Jose Mourinho afronta el partido con una lista de bajas significativa. Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo, Ferland Mendy y Bernardo Silva están todos descartados para este partido. Silva fue liberado de la selección portuguesa durante el último parón internacional tras ser considerado no apto físicamente, aunque el club espera contar con él próximamente. Rodrygo, por su parte, continúa su recuperación de una lesión de rodilla y no se espera su regreso hasta diciembre o enero.

El Celta de Vigo llega al Bernabéu con su propia lista de ausencias. Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román, Jones El-Abdellaoui, Álvaro Núñez e Ilaix Moriba son bajas confirmadas para Giráldez. No hay suspensiones comunicadas en ninguno de los dos equipos. Se irá actualizando la información conforme se acerque el partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido de LaLiga que llega en un momento de notable impulso para el conjunto madridista.

José Mourinho afronta este duelo con su equipo en una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. La más reciente fue un contundente 0-3 ante el Valencia en LaLiga, mientras que en la Champions League los blancos han demostrado una solidez ofensiva destacada con nueve goles en tres partidos europeos.

La gran novedad es el regreso de Vinicius Jr., quien cumplió una sanción de cuatro partidos en LaLiga. El brasileño vuelve en un estado de forma extraordinario tras marcar cinco goles en dos amistosos internacionales con Brasil, incluyendo un hat-trick en 21 minutos ante Singapur. Mourinho deberá decidir si lo incluye desde el inicio o gestiona su reincorporación con cautela, dado el buen rendimiento del equipo durante su ausencia.

El Celta llega al Bernabéu desde una posición más comprometida. Claudio Giráldez prepara su visita a la capital con un bagaje reciente irregular: dos derrotas en LaLiga, un empate ante el Levante y una victoria en Copa del Rey ante el Salamanca CF UDS. Los gallegos se sitúan en la undécima posición de la tabla.

Las bajas también condicionan al conjunto celeste de cara a este desplazamiento. Giráldez no podrá contar con varios jugadores importantes, lo que limita sus opciones.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

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El Real Madrid llega al partido con un pleno de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con 15 goles marcados y cuatro encajados. Su triunfo más reciente fue el 0-3 ante el Valencia en LaLiga, y en ese mismo período firmaron un destacado 1-2 ante el Barcelona como visitantes. En la Champions, los blancos golearon 4-1 al RB Leipzig y ganaron 2-3 en el campo del AEK Atenas.

El Celta de Vigo presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La excepción fue un amplio 5-0 en Copa del Rey ante el Salamanca CF UDS, mientras que en LaLiga los gallegos no han conseguido ganar, con dos derrotas y un empate como últimos resultados en la competición doméstica.

Historial de Enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de marzo de 2026 en Vigo, con victoria del Real Madrid por 1-2. En los últimos cinco cruces entre los dos clubes, el Madrid acumula cuatro victorias por una del Celta, con el partido del 7 de diciembre de 2025 como la única excepción, cuando el Celta ganó 0-2 en el Bernabéu. En total, el Real Madrid ha marcado 12 goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Standings

En la clasificación de LaLiga Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Celta de Vigo se encuentra en el undécimo puesto.