Cómo ver el Real Madrid-Celta de Vigo con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid vuelve a competir en LaLiga en el estadio Bernabéu, donde recibe al Celta de Vigo. El equipo de Jose Mourinho busca mantener la presión sobre el líder, el Barcelona.

El Madrid ocupa la segunda posición en la tabla de LaLiga, a tres puntos del Barcelona, y llega a este encuentro tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. Esa racha incluye un triunfo por 1-2 en el Camp Nou y dos victorias consecutivas en la Champions League ante el RB Leipzig y el AEK Atenas.

Mourinho se ha mostrado tajante antes del partido. Ha zanjado las especulaciones sobre un posible traspaso del joven delantero Endrick, al insistir en que el brasileño es una pieza central de sus planes, y ha dejado claro que ningún jugador tiene garantizada la titularidad en el Bernabéu. Vinicius Junior, que solo había marcado un gol en LaLiga antes del parón internacional, regresa tras jugar con Brasil y anotar cinco goles en dos partidos con su selección.

El Celta de Vigo llega a Madrid dirigido por Claudio Giraldez y con resultados recientes dispares. Afronta este partido sin haber ganado ninguno de sus tres últimos encuentros de LaLiga, aunque la victoria por 5-0 ante el Salamanca CF UDS en la Copa del Rey le dio confianza antes del parón internacional.

Con tres partidos en ocho días por delante para el Real Madrid, se pondrá a prueba la profundidad de su plantilla. Mourinho ha dejado claro que quiere disponer de opciones en todas las posiciones, y este encuentro abre un exigente tramo invernal.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Real Madrid-Celta de Vigo.

A continuación se indican las opciones para ver el Real Madrid-Celta de Vigo por televisión y streaming. Utiliza ExpressVPN para acceder a retransmisiones con restricciones geográficas desde cualquier parte del mundo.

Novedades de los equipos y plantillas