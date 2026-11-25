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El Real Madrid suma su décima victoria consecutiva esta temporada.

El club español presidido por Florentino Perez es líder en solitario de la Champions League con pleno de puntos tras sumar 15 en cinco jornadas gracias a su remontada en casa ante el PSV Eindhoven, al que ganó por 5-1.

El PSV se adelantó con un penalti del exjugador del Inter Ivan Perisic, pero se vino abajo en la segunda parte ante los goles de Valverde, Bellingham, Mbappé (dos) y Vinicius.

El partido cambió en el descanso, cuando el entrenador José Mourinho dio entrada a Jude Bellingham en lugar de Aurelien Tchouameni.

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El Special One declaró después del partido: «¿Qué le dije al equipo tras la primera parte? El vestuario es como Las Vegas: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas».

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«Bellingham cambió el partido», prosiguió Mourinho. «Es un líder y el mejor centrocampista del mundo en estos momentos. Dejarlo fuera de los diez primeros del Balón de Oro es un escándalo».

El propio internacional inglés comentó: «¿El Balón de Oro? No me interesa, quiero ganarlo todo con el Real Madrid. Aquí todo es perfecto, me encuentro de maravilla».

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«He marcado el gol más bonito de mi carrera, pero no me comparéis con Zinedine Zidane. Es una leyenda, uno de mis ídolos y es mucho mejor que yo».

«¿Cuál es el secreto de mi crecimiento? José Mourinho», respondió Bellingham. «Lo ha cambiado todo en el Real Madrid, siempre lucha por nosotros y nosotros luchamos por él. El entrenador me ha dado mucha confianza. Este es el mejor momento de mi carrera porque juego mejor y estoy muy feliz».

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«También me alegro por Vinicius, su gol es la mejor noticia de la noche. Todos la tienen tomada con él y siempre buscan una excusa para machacarlo, pero estamos aquí para ayudarle».