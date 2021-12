El Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Club han publicado este viernes una carta con la que exponen al resto de clubes de LaLiga, 17 de Primera División y 22 de Segunda División, un proyecto de financiación alternativo al que se firmó en verano con LaLiga y CVC y que los tres clubes que no son Sociedades Anónimas Deportivas se negaron.

La iniciativa ha sido bautizada como "Proyecto Sostenible" y tiene intención, según los cubles impulsores, de oferecer "una solución financiera alternativa para todos, a largo plazo, sostenible, racional y legal".

La carta competa explica los pormenores del proyecto reza así:

"Queridos clubes,



En primer lugar, nos gustaría reiteraros que somos plenamente conscientes de las dificultades financieras que atraviesa el sector del fútbol español. La pandemia del Covid impactó en nuestra actividad de forma dramática, obligándonos al cierre de estadios y a sufrir una reducción sin precedentes de nuestros ingresos, del que todavía no nos hemos recuperado. Por ello, estamos convencidos de que el fútbol español necesita una solución financiera racional y sostenible que nos permita, a todos, recuperar la normalidad y afrontar el futuro con optimismo. Y en esta carta proponemos lo que consideramos es la mejor solución.



Antes queremos también recordaros que nuestros clubes, junto con todos vosotros, ayudamos de forma incansable, desde 1929, a construir la historia de La Liga que hoy en día es una de las principales competiciones deportivas del mundo. Nuestro compromiso con la competición es incuestionable.



Debemos también recordaros que nuestros clubes mantienen la histórica estructura asociativa, siendo por tanto propiedad de sus socios -aproximadamente 300.000-, todos ellos con derecho a voz y voto. Son clubes cuya propiedad y gestión pasa de generación en generación, que nunca han repartido dividendo alguno ni tienen otra vocación económica que poder dotar a sus equipos de los mejores recursos posibles para ser competitivos en el terreno de juego.



Desde la perspectiva de nuestro compromiso centenario con el fútbol español y con su viabilidad, debe entenderse nuestra más profunda oposición el pasado mes de agosto a la operación planteada por La Liga con el fondo de capital riesgo CVC, el denominado "Proyecto La Liga Impulso", ahora reformulado en términos igualmente ruinosos para el fútbol español y, además, no exento de graves irregularidades (tanto en la forma como en el fondo).



Ahora, en este preciso momento de la historia, en el que los mercados financieros globales ofrecen oportunidades únicas para financiar proyectos a largo plazo de forma sostenible, tenemos el deber de oponernos a una operación como la planteada por La Liga con CVC que, en el plano económico, lastraría el futuro de nuestro fútbol.



CVC tampoco puede ser considerado un socio estratégico del fútbol español sino, como todos conocen, un inversor financiero. Prueba de ello es que CVC, que cuenta con un reducido grupo de ejecutivos financieros, interviene en una amplia diversidad de sectores de nuestra economía tales como el sector energético, textil, industria alimentaria, telecomunicaciones, restauración e infraestructuras, entre otros. Asimismo, los gestores de CVC anunciaron públicamente su intención de desligarse del Proyecto La Liga Impulso en un plazo máximo de "8 a 10 años" y trasladar su posición a otro inversor -y ello pese a que la hipoteca sobre los clubes se mantendría en vigor durante 50 años-. No son un socio estratégico, son un inversor financiero.



Y, como inversor financiero, su propuesta para "impulsar" el fútbol español consiste, esencialmente, en buscar y contratar especialistas en la materia que ayuden al crecimiento de La Liga. Es obvio que La Liga puede -y debe- realizar las contrataciones que resulten necesarias para maximizar su potencial de crecimiento, pero lo debe hacer con sus propios medios, sin renunciar a su independencia, sin perder la plena propiedad de su negocio y sin que los clubes hipotequen su futuro económico.



Por otra parte, no debemos olvidar que los clubes españoles conformamos actualmente una de las competiciones deportivas más importantes del mundo y, en consecuencia, tenemos acceso privilegiado a fuentes de financiación muy razonables en los mercados financieros globales, en condiciones mucho más atractivas que las ofrecidas por fondos de capital riesgo. Sería irresponsable que no exploráramos la viabilidad de alternativas racionales y sostenibles antes de tomar ninguna decisión irreparable.



Basándonos en nuestra experiencia -muy reciente- en operaciones de financiación en este sector, y tras realizar los oportunos trabajos preparativos con nuestros asesores financieros y legales, estamos en disposición de presentar al fútbol español una solución financiera alternativa para todos, a largo plazo, sostenible, racional y legal, un "Proyecto Sostenible", que, al menos, merece ser debidamente explorado:



-Proyecto Sostenible permitiría a todos los clubes de La Liga y de Primera RFEF acceder al mismo capital ofrecido por CVC asumiendo costes y plazos infinitamente mejores.



-Proyecto Sostenible permitiría estructurar la operación con un coste real y total para los clubes en el entorno del 2.5%-3.0% anual y durante un plazo máximo de 25 años.



-La comparación de Proyecto Sostenible con los términos de la propuesta promovida por La Liga con el fondo CVC es sencilla:



-partiendo de los datos facilitados por La Liga en



“Proyecto La Liga Impulso”, y siempre según los



términos del denominado "caso base":



-el coste financiero total del Proyecto La Liga



Impulso, que sería soportado por los clubes



españoles durante 50 años, ascendería a 13.100



millones de euros, a cambio de una inversión



total por parte de CVC de 2.000 millones de euros



(que, además, no abonarían el primer día, sino de



forma fraccionada durante 4 años), y



-el coste financiero total de Proyecto Sostenible,



que sería soportado por los clubes españoles



durante 25 años, ascendería a 900 millones de



euros, a cambio de una inversión total por parte



de los financiadores de 2.000 millones de euros



(que, además, se abonaría íntegramente a los



clubes el primer año, sin fraccionamiento alguno);



en consecuencia, según el "caso base" presentado por



La Liga y CVC, Proyecto Sostenible permitiría



ahorrar a los clubes españoles 12.200 millones de



euros, siendo una propuesta 15 veces más económica



que, además, solo incluye compromisos por 25 años, y



no por 50.



-Proyecto Sostenible vela también por el cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, del Real Decreto-ley 5/2015, al estructurarse directamente por los clubes sin la participación directa de La Liga. De este modo:



-no se vulnera la propiedad directa de los clubes



sobre los derechos audiovisuales ni se perjudican los



derechos de ningún tercero;



-no se emplean estructuras y conceptos contables



con fines artificiosos (aspecto sobre el que la



propuesta planteada ahora por La Liga es aún más



irregular, si cabe, que la que fue presentada -y



retirada- en agosto); y



-no se confiere a ninguna entidad ajena al mundo



del fútbol participación alguna en la gestión y



gobernanza de La Liga.



Para una mejor comprensión de los términos de Proyecto Sostenible, adjuntamos como Anexo a esta carta:



-el resumen de los principales términos del



TermSheet de Proyecto Sostenible, documento



elaborado por nuestros asesores financieros, que



han contado con la ayuda e indicación de términos



preliminares por parte de un grupo de entidades



financieras de reconocido prestigio y experiencia en



operaciones similares (Sección 1);



-una comparación del impacto económico de



Proyecto Sostenible con respecto a la operación



planteada por La Liga y CVC, partiendo de diversos



escenarios financieros (y, en particular, de su



denominado "caso base") (Sección 2); y



-la valoración de nuestros servicios jurídicos y



asesores legales de algunas de las principales



irregularidades del Proyecto La Liga Impulso,



exponiendo asimismo los motivos por los que



dichas irregularidades no serían de aplicación a



nuestra propuesta (Sección 3).



En conclusión, resulta desconcertante que, existiendo alternativas financieras viables, razonables y sostenibles como la que aquí os presentamos, no se haya impulsado desde La Liga un proceso competitivo, abierto y transparente con el objetivo de maximizar las condiciones financieras para todos los clubes. Todavía estamos a tiempo para ello.



Hacemos un llamamiento a la reflexión a todos los actores y responsables del fútbol español. Es imprescindible actuar con sentido común y explorar todas las alternativas disponibles (como el Proyecto Sostenible que aquí se plantea o cualquier otra estructura que arroje beneficios similares), a fin de permitir a los clubes resolver sus problemas financieros de forma racional y sostenible, sin incurrir en graves irregularidades ni lastrar el futuro del fútbol español durante medio siglo.



Ponemos a vuestra disposición nuestra experiencia y recursos para, trabajando unidos, llevar Proyecto Sostenible o cualquier otra operación que tenga sentido económico y respete la legalidad a buen puerto".