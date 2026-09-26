La antigua estrella del fútbol alemán Michael Ballack defendió al joven jugador del Bayern de Múnich Lennart Karl después de que los comentarios de este último sobre el Real Madrid generaran polémica a principios de este año.

En declaraciones al pódcast Kerners11, Ballack argumentó que las palabras de Karl habían sido sacadas de contexto, según recogió el sitio Yahoo Sport.

Ballack afirmó: «Le preguntaron: ¿cuál es tu club favorito aparte del Bayern de Múnich? Esa parte a menudo se pasa por alto», y aclaró que «Karl no cometió ningún error, simplemente hablaba de su sueño de jugar algún día en el Real Madrid».

Y añadió, entre risas: «Ese (sueño) siempre lo tuve yo también».





La antigua estrella del Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich y el Chelsea también criticó a quienes acusan a Karl a veces de «arrogancia», subrayando: «Lennart tiene personalidad, y eso es algo importante. En un entorno como el del Bayern de Múnich, no triunfarás a los 17 años si no tienes una personalidad fuerte. Eso es lo que necesitan los jugadores jóvenes hoy en día. Necesitan personalidad. Por supuesto, necesitan talento, pero también necesitan capacidad».

Ballack, de 50 años, aclaró: «Quizá eso se haya perdido en cierta medida hoy en día en la educación, en las escuelas, y también en las academias juveniles».

Karl sigue vinculado por contrato con el Bayern de Múnich hasta el año 2029, y se ha consolidado en el primer equipo tras haber ascendido desde la academia del club.